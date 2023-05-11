人民网北京5月11日电 10日，第五届京津冀小学校长办学实践研讨会在北京教育学院召开，来自京津冀三地400余位小学校长参与，共议京津冀学校教育高质量发展。

研讨会现场。北京教育学院供图

天津市中小学教师继续教育中心主任李茜认为，京津冀三地地域相连，文化同源。随着新时代教育质量发展，京津冀教育协同发展、纵深推进必将迎来更大的机遇和挑战，天津市将与北京、河北两地教师培训同行携手，为形成京津冀区域教育一体化格局、建成与世界级城市群相匹配、具有国际竞争力的区域现代教育体系贡献智慧和力量。

“京津冀地区教育事业需要三地的教育工作者打破思维定式，勇于创新，追求教育资源的高质量协同发展。”河北省中小学教师继续教育中心主任高宇提出，校长们不仅要做学校建设和发展的引领者，更要做京津冀教育改革、创新、协同发展的探索者、推动者和实现者，要坚持问题导向，积极推进校内与校外优质教育资源的交流学习，不断促进学校质的飞跃。

北京市西城区师范学校附属小学校长李庆元系统介绍了学校文化的建设经验。他表示，学校围绕“使每一天都有意义”的办学理念，建构了学校精神文化系统与学生文化、教师文化、管理文化、课程文化、教学文化等文化实践体系，体现了文化强校的办学策略与领导力。

河北保定师范附属学校校长王淑英介绍，学校在分析“双减”“双新”政策要求与未来教育发展方向的基础上，进行了课程融合育人的实践研究，重构了课程体系，让每个孩子根据“志、趣、能”，个性化选择课程；重构了课程形态，建立基于核心素养形态融合的“互联网+”博物馆、创客学院、国际理解学院等课程组织；重构了课程内容，优化了课内+课后服务全课程融合育人的内容体系，形成了横向关联互动、纵向进阶衔接的课程内容结构体系。

连续两年参加两届京津冀小学校长办学实践研讨的河北省石家庄市正定县南化小学王彬彬校长说：“研讨会不仅让我们开阔视野，学习了三地先进的办学经验，更为我们提供了京津冀校长交流的平台，找到了协同发展的共同前行者，形成学校的京津冀协同发展共同体。”

据了解，第五届京津冀小学校长办学实践研讨会由北京教育学院、天津市中小学教师继续教育中心、河北省中小学教师继续教育中心共同举办。“8年来，北京教育学院共培训了来自天津、河北两地中小学校长教师8000多人，同时，我们还着力建设三地育人共同体，使三地校长能够深度合作，共探教育问题，共商教育策略，共享教育智慧，共助师生成长，共创魅力学校，共推协同发展。”北京教育学院合作培训部主任陈丽教授说。(孙竞、实习生余睿婕）

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