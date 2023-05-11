活动现场。北京师范大学第三附属中学供图

人民网北京5月11日电 10日，北京师范大学附属实验中学与北京师范大学第三附属中学签署联盟式集团化办学合作协议。未来两校将在课程体系建设、拔尖创新人才培养、学生贯通培养、教师教研培训等方面展开深度合作。

北京师范大学附属实验中学校长李晓辉介绍，两校的合作由来已久，有着良好的合作基础。实验中学致力于探索中国基础教育创新发展的有效范式，探索打破区域边界、打通“小初高大”壁垒的有效途径，旨在让更多的孩子和家庭受益。

北京师范大学第三附属中学校长白计明在发言中谈到，这次合作是北京市海淀区首次主动引进区域外的优质学校，北京师范大学第三附属中学期待在北师大实验中学的示范引领下，谱写教育高质量发展新篇章。

北京市海淀区教育委员会主任杜荣贞表示，本次签约代表着北师大实验中学教育集团在海淀的正式落地。海淀教育两委会全力支持两所学校合作，全力打通合作中的体制机制障碍，为合作提供有力支撑。

北京师范大学副校长王守军表示，此次合作在北师大和北京市海淀区的合作框架下进行，是北师大在基础教育领域的一种办学模式新探索。他强调，北师大核心责任就是培养教师，服务基础教育，今后还将在更广阔的领域对学校进行更强有力的支持，注入更多优质资源，不断推进区域的教育均衡发展。（李依环、实习生张婉柔）

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