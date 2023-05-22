人民网北京5月22日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，近日，教育部办公厅印发《关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》（以下简称《通知》），要求义务教育严格落实免试入学升学规定，不得通过考试或变相考试选拔学生，不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。

《通知》要求，各地要确保学位资源供需平衡，根据新型城镇化发展和学龄儿童数量变化趋势，健全常住人口学龄儿童摸底调查制度，全面掌握辖区内适龄少年儿童入学需求。学位资源短缺的地区要综合采取有力措施，因地制宜、因校施策，确保适龄儿童就近入学。

《通知》强调，各地要巩固义务教育免试就近入学成果，科学合理划定学校招生片区，规范报名信息采集，健全有序录取机制。鼓励各地出台多孩子女同校就读具体实施办法，帮助解决家长接送不便问题。

《通知》要求，各地要根据新型城镇化发展和学龄儿童数量变化趋势，健全常住人口学龄儿童摸底调查制度，全面掌握行政区域内适龄少年儿童入学需求，切实做好学位供给保障工作。

《通知》提出，各地要努力增加优质普通高中学位供给，进一步压减公办和民办普通高中跨区域招生计划，确保到2024年全面实现属地招生和“公民同招”。完善优质普通高中指标到校招生，更好促进义务教育优质均衡发展。加强省级统筹，进一步清理规范中考加分项目。

此外，《通知》还要求，各地各校要健全和落实控辍保学长效机制，坚决守住不让适龄儿童辍学的底线，确保应入尽入。大力推进“阳光招生”，严格落实中小学招生入学“十项严禁”规定，严肃查处违法违规招生行为。

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