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中国语文现代化学会召开第十四次会员代表大会

2023年05月15日10:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月15日电 13日上午，中国语文现代化学会第十四次学术研讨会暨第十四次会员代表大会在北京语言大学召开，本次大会的主题是“中国语文现代化学会在推进中国式现代化进程中的使命与任务”。

教育部语言文字应用管理司司长周为在发言中指出，学会要坚持政治立会，牢牢把握学会发展方向；坚持依法建会，持续优化学会内部治理；坚持服务兴会，不断提升学会社会贡献度；坚持改革强会，推动学会健康向上发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献语言之力。

此次会议选举产生了第八届理事会、常务理事会和第一届监事会。姚喜双当选为学会会长，刘朋建当选为常务副会长，杨亦鸣、聂丹当选为副会长，刘立国当选为学会监事会监事长。

姚喜双代表新一届学会领导班子及第八届理事会作主旨发言。他从中国语文现代化学会的历史使命出发，回顾了学会的初心宗旨和历史贡献，阐述了中国式现代化进程中语文生活发生的新变化。姚喜双表示，学会要开展有组织科研、助力人才培养，要搭建学术平台、扩大交流合作，要汇聚语言资源、建设高端智库，要积极开展科普、提升全民素养，要利用先进技术、推动文化传播，要强化自身建设、服务高质量发展。

据悉，中国语文现代化学会创办于1994年，创始人是周有光、王均、张志公、尹斌庸等语言文字学界前辈，现有全国各地会员数千人，会员主体是高校中文专业的教授和教师，还包括部分中小学语文教师和媒体语言文字工作者、中文信息处理专家等。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：孙竞、熊旭)

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