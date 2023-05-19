人民网汉中5月19日电 （记者林露 崔競文 王鑫）梦想闪光，青春远航。18日，“人民网+”客户端“同上一堂思政大课”栏目走进陕西航空职业技术学院，在校园内开展了丰富多彩的思政实践系列活动，与来自全国各地的职业院校、航空领域代表企业的嘉宾共话“技能青春·航空强国”。

中航资产管理有限公司党委副书记姬凌峰在活动上希望航空工业所属职业院校不断弘扬航空报国精神，将各校建设成为社会主义精神文明的理论高地、实践基地和传播重地，塑造有灵魂的职业院校，造就一批具有创新能力和发展潜力的青年后备人才，为航空产业和区域社会经济发展提供人才支持和智力支撑。

人民网编委会委员、移动中心主任张玉珂表示，多年来，“人民网+”客户端深耕思政教育领域，已经形成了“同上一堂思政大课”“职教学生读党报”等系列服务教育、服务学校、服务师生的品牌活动。我们期待与职业院校共同推进大思政课建设，一起讲好新时代职教故事。

陕西航空职业技术学院党委书记李军在致辞时表示，今天在我校举办“技能青春·航空强国”思政实践活动，是展示思政课建设成果的有效平台，也是创新思政育人的具体实践，必将为奋进航空强国新征程凝聚起磅礴的青春力量。

职业教育，肩负培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。18日上午，活动邀请到多位航空领域专家、劳模工匠、各地职业院校书记校长、思政课教师，围绕“航空报国对新时代职业院校青年学子提出什么新要求”“为适应经济发展职业院校需要进行哪些理念转变”“培育学生工匠精神要抓好哪些关键点”三个话题，开展了热烈而有富有建设性的讨论。

每一代青年人都有属于自己的时代使命。如何提升青年人自身的竞争力，助力他们在航空强国征程上谱写出无悔的青春华章？“身为新时代的新青年，要具备‘忠诚奉献、逐梦蓝天’的报国精神，肩负起为大国筑器的使命担当。”航空工业首席技能专家、陕西省劳动模范李国栋勉励年轻学子说，青年人只有平时锻炼好自我管理能力，包括时间管理、任务管理以及压力管理等，未来才能更好地管理生活、提升工作效率。

“希望职教学生学会抬头看路，去拥抱更加广阔的发展新领域和科技发展新空间。”中航电测仪器股份有限公司高级专务、副总经理赵国庆对青年学子的发展机遇充满憧憬：通讯组网技术、无人驾驶技术等形成新的广域空间，对新一代矢志航空报国的职教学子提出更高要求，同时也将提供更广阔的发展空间。

与会专家围绕“航空报国对新时代职业院校青年学子提出什么新要求”话题研讨交流

四川护理职业学院院长、全国教书育人楷模张先庚呼吁健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，鼓励行业企业全面参与教育教学各个环节，推进产教融合、产教互动、校企一体办学，促进专业与产业、企业、岗位对接，使人才培养标准、职业资格标准、行业质量标准、企业用人标准等相互衔接，促进教育与产业联动发展，推动教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。

与会专家围绕“为适应经济发展职业院校需要进行哪些理念转变”话题研讨交流

针对部分职业院校的专业设置、职教理念和实践教学跟不上社会、产业、行业和学生成长需要的问题，浙江国际海运职业技术学院马克思主义学院院长郑忠义建议学校从前沿产业遴选各行业代表人物，组建一支由技能大师、劳动模范、能工巧匠组成的示范团队，把“劳动第一课”变成“劳动每一课”。

与会专家围绕“培育学生工匠精神要抓好哪些关键点”发言交流

做强实体经济需要大量技能型人才，需要大力弘扬工匠精神。全国技术能手、航空工业首席技能专家刘昌军受邀回到母校，难掩激动之情。他对在场的青年学子说，立足岗位持续学习正是工匠精神的重要体现。在这个快速发展的时代，我们必须上下求索，保持技能水平与时代同步。他进一步解释说，“上下求索”是对已有知识的深挖拓展。“上”是向书本学、向先进学；“下”是指学基础、学理论，在自己的专业“挖地三尺”。

青春，因梦想方能远航，因坚定才能闪光。活动中，青年学子在现场进行了思政节目展演。陕西航空职业技术学院学子穿越时空，“对话”和致敬航空英模罗阳，表演了舞蹈、情景剧，展现出新时代青年人积极进取、奋发有为的精神风貌。参与展演的学生韩嘉旺表示，饰演敬爱的罗阳前辈，在对他不断加深了解的过程中，越发感到使命在肩。

思政展演《穿越时空的对话——致敬航空英模罗阳》

18日下午，陕西航空职业技术学院的50余位学生代表与“同上一堂思政大课”栏目组共同开展了“技能青春·航空强国”主题班团活动。除了现场观摩品牌栏目“悦读伴我成长——职教学生读党报活动”节目的拍摄，同学们还作为校园主播体验了读报过程。本期节目主播也作为团队成员加入学生“战队”，与同学们一起进行“航空知识抢答”与“航模组装”活动。

“同上一堂思政大课”是人民网打造的思政教育品牌栏目，探索以“新闻+政务服务”提升思政育人质量，引导学生厚植家国情怀与强国梦想，成为堪当民族复兴重任的时代新人。

(责编：秦迪、熊旭)