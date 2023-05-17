为积极推进2023届高校毕业生就业创业，全国普通高校毕业生就业创业指导委员会（以下简称就指委）抢抓毕业生求职关键期，广泛汇聚社会资源，多聚道拓展就业空间，努力为促进高校毕业生就业创业提供支持。

一是聚焦行业市场需求，开展就业形势调研。19个分行业就指委聚焦本行业经济发展基本数据、人力资源市场需求、毕业生求职意愿等方面，通过调研行业重点企业，行业高校相关专业毕业生，科学分析就业市场和行业领域人才供需趋势。如交通运输与邮政快递行业就指委对包括国有企业、民营企业、合资企业在内的100家单位进行需求调研，并对10家重点企业进行一对一访谈；对不同地区和类型高校的毕业生开展问卷调查，了解毕业生求职心态及意愿。调研结果为就业创业政策制定、行业人力资源发展提供咨询建议，同时，更有针对性地指导行业内高校开展校园招聘、就业指导服务等工作。

二是聚焦供需精准匹配，开展行业性、区域性招聘活动。充分发挥分行业就指委和相关行业协会在产业内汇聚资源的优势，建设、打造一批行业性、区域性大学生就业市场，促进人才供需对接。全国就指委已面向2023届高校毕业生举办40余场行业性、区域性大型招聘活动，参与企业1.5万家，提供岗位信息115万条。建筑地产行业就指委针对本行业毕业生就业市场需求，制定“一月双城”招聘活动计划，从春季开学起每月在两个城市举办两场招聘活动，已在南京、上海、沈阳、重庆、杭州等地陆续举行。金融行业就指委整合沪上金融行业就业资源，联合陆家嘴人才金港、上海市金融服务中心，举办“陆家嘴金融直通车”“金招荟”等4场区域性专场招聘会。信息通讯与互联网行业就指委联合中国软件行业协会举办IT行业网络招聘会，提供岗位信息5000余条。水利与生态环保行业就指委联合中国环境保护产业协会组织开展中国环境保护产业行业人才对接会，800家环保企业与42所高校师生面对面对接交流，并提供2000个精准岗位需求，新能源、装备技术、数字智能、设备运行维护等岗位受到学生关注。国防科技行业就指委举办重点领域行业专场招聘活动，110余家国防科技用人单位参会，提供岗位4000余个。

三是聚焦人才培养改革，开展校企供需对接交流。就指委结合产业发展趋势、新业态新模式发展、创新创业等对人才的需求，从用人单位角度反馈人才培养质量，助力高校深化人才培养模式改革。深度参与教育部供需对接就业育人项目，充分发挥信息资源共享、工作协同优势，推动校企之间开展战略合作，建立人才定向培养培训项目、就业实习实践基地等，促进人才供给侧和产业需求侧要素深度融合。如装备制造行业就指委组织行业内100家用人单位与全国650余所高校成功申报教育部第二期供需对接就业育人项目，签订项目立项1900余项，通过定向人才培养、就业实习等途径开展校企合作，推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接。

教育部于2021年成立全国普通高校毕业生就业创业指导委员会，搭建高校与用人单位沟通协作平台，汇聚社会力量做好高校毕业生就业工作。首届就指委由来自政府机关、高校、企业、行业协会等单位的1千余名委员组成。同时参照国民经济行业门类及高校毕业生就业工作业务等方面，共设置了19个行业就指委及7个专家组。

下一步，全国就指委将不断挖潜市场化岗位资源，深入企业、深入市场开展行业人才供需研究，拓宽毕业生就业渠道，推动人才供需有效对接，助力高校毕业生高质量充分就业。

(责编：孙竞、郝孟佳)