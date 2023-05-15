原标题：教育部要求：大幅扩大科研助理岗位

日前，教育部印发《关于高等学校做好2023年开发科研助理岗位吸纳毕业生就业工作的通知》（以下简称《通知》），明确提出各高校要充分挖掘资源和自身潜力，充分开发利用科研助理岗位，加大科研助理岗位保障力度等。

《通知》要求，充分开发利用科研助理岗位。各单位要积极吸纳应届毕业生从事博士后、科研辅助研究、实验技术、技术经理人、学术助理和财务助理等科研助理工作，各高校建设的大学科技园、技术转移中心等科技成果转移转化机构要积极吸纳应届毕业生从事科技成果转移转化工作，大幅扩大科研助理岗位。

《通知》指出，发挥高等学校统筹作用。按照科研经费管理改革有关政策，科研项目结余资金留归项目承担单位使用，各高校要主动积极作为，结合自身情况，统筹利用科技计划项目结余资金等用于科研助理岗位经费支出，为科研助理岗位提供长期稳定支持。

《通知》提出，加大科研助理岗位保障力度。做好对应聘科研助理岗位高校毕业生的就业服务，统筹科研、人事、财务、就业等相关部门，认真落实《科技部教育部人力资源社会保障部财政部中科院自然科学基金委关于鼓励科研项目开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业的通知》关于科研助理岗位条件保障的要求，增强科研助理岗位的吸引力。（记者陈鹏）

(责编：郝孟佳、孙竞)