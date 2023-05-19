5月16日，湖北省秭归县“家长夜校”开班暨秭归县2023年家庭教育宣传周启动仪式在秭归县实验小学教联体县城校区举办。活动线上直播和线下活动同步开启，吸引了全县中小学教师和近一万六千名家长参与。

2022年1月1日，《中华人民共和国家庭教育促进法》正式施行，规定每年5月15日所在周为全国家庭教育宣传周。秭归县在全国第二个家庭教育宣传周到来之际，举行秭归县“家长夜校”开班仪式并举办第一期专家讲座，既是秭归县学习贯彻《家庭教育促进法》等法律法规的具体举措，更是破解山区县家庭教育短板、推动家校社协同育人取得更大突破的现实需要。活动举办正当其时，受到广大教师和家长的热烈欢迎。

开班暨启动仪式上，秭归县政府党组成员吴雄在致辞中指出，近年来，县委、县政府高度重视教育事业的发展，始终把构建家校社协同育人机制作为一项重要工程来抓。秭归县“家长夜校”开班暨2023年家庭教育宣传周启动，标志着家庭教育联动工作格局迈出了关键一步，必将对构建高质量家庭教育体系、共同缔造家校社协同育人的美好教育产生深远而重要的影响。全县上下要以“家长夜校”开班为契机，精心组织好家庭教育宣传周系列活动，充分激发家长在家庭教育中的主体责任，充分发挥学校在教育中的“主阵地”作用，充分调动社会“同盟军”的力量，共同为孩子的健康成长保驾护航。

秭归县教育局牵头在全县打造“家长夜校”平台，同时联合人民德育家庭教育中心共同成立“人民德育（秭归）家庭教育指导中心”，借助人民德育数据中心强大的专家智库和中央媒体线上线下“科研、科教、科普”相结合的家庭教育指导平台优势，积极构建秭归县家庭、学校、社会共育联合体开展协同育人行动，深化立德树人根本任务，不断提升秭归县家庭育人水平。

人民德育数据中心主任袁成在致辞中表示，人民德育数据中心将携手秭归紧紧围绕落实“立德树人根本任务”开展家庭教育，并通过人民德育专家资源赋能秭归县家庭育人建设，推动秭归县形成相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

人民德育家庭教育专家委员会专家陈刚以《做智慧父母，育优秀孩子》为题，做了“家长夜校”首场讲座。讲座内容深入浅出，兼具理论高度、实践深度及情感温度，对家庭育人具有很强的针对性、指导性和可操作性，使线上线下聆听的家长深受教育和启发。

启动仪式上，人民德育数据中心与秭归县教育局就共建“人民德育（秭归）家庭教育指导中心”签署共建协议，与县实验小学教联体签订家庭教育资源共享协议；秭归县妇联、茅坪镇建平社区、县实验小学教联体主要负责人及家长代表表示，将共同构建秭归县家校社协同育人秭归新样态，为孩子成长打造立体的健康成长空间。

(责编：孙竞、熊旭)