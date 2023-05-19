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人民德育名家讲堂——“什么是教育？我们应该选择怎样的教育？”刘彭芝主题讲座在京举行

2023年05月19日14:34 | 来源：人民网-教育频道
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为推动高质量教育体系加快建设，办好人民满意的教育，促进教育公平，5月14日上午，人民数据·人民德育数据中心邀请中央文史研究馆馆员、人大附中名誉校长、国家教育咨询委员会委员刘彭芝女士做客人民德育名家大讲堂。“什么是教育？我们应该选择怎样的教育？”刘彭芝主题讲座于人民日报新媒体大厦成功举办。

人民网·人民数据总编辑刘畅，人民数据·人民德育数据中心主任袁成，人民德育专家委员会秘书长吴迪，河北衡水中学党委书记郗会锁，中国人民大学附属中学联合学校总校常务副校长兼副书记杨连明，北京市海淀区锦秋学校总校长王海玲，湖北第二师范学院新闻与传播学院院长陈瑛，创新人才教育研究会秘书长王帆，安阳市教育局党组成员、一级调研员刘志军等领导和嘉宾出席活动。

人民德育主任袁成在致辞中表示，人民德育作为人民数据的重要组成部分，全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人定位，布局家校社协同育人工作，发挥好央媒旗下平台的资源优势，推动构建学校家庭社会协同育人新格局。长期以来，刘彭芝校长以“忧国忧民忧教育”的情怀，将自己的教育理念付诸实践，取得了突出的成就。希望通过此次讲座，将刘彭芝校长的教育理念及办学经验推广到更多地方，为更多的校长、学校和地区所借鉴，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为中国特色社会主义教育事业作出贡献。

讲座中，刘彭芝校长以理论与实践相结合，以人大附中等生动案例阐述了丰富的教育理念，回答了“什么是教育”的问题。她指出，教育的本质就是爱与尊重，就是发掘人的天性、尊重个性的发展。应把发展的自主性还给老师和学生，教育管理者则是做好支撑、搭好舞台。在比较目前国内主流的几种教育模式时，刘彭芝校长表示，“先进的教育理念、先进的管理经验能够让一个落后的学校脱胎换骨。”

讲座持续了四个半小时，现场嘉宾纷纷表示，人民德育此次活动的举办，为大家提供了一次非常好的学习机会，收获良多、意犹未尽。有与会者表示，近80岁高龄的刘校长对人民教育满怀的深情，感动了在场的每一位聆听者。回到岗位后，将结合本地、本校实际，推广其先进的教育理念。期待深化与人民德育的交流合作，希望人民德育事业越办越好，为教育界创造更多交流互鉴的机会。

据了解，北京人大附中朝阳学校、人大附中分校、人大附中朝阳分校实验学校、人大附中朝阳分校东坝学校、人大附中实验小学、人大附中经开学校、人大附中西山学校、人大附中海口实验学校、府学胡同小学朝阳分校等北京部分学校校长、教师代表，河南安阳市教育局代表，安阳市北关区、文峰区、高新区教育局相关负责人，河北石家庄市、张家口市、涿州市等地的教育局代表和校长、教师代表，陕西西安市、咸阳市教师代表等共同出席了此次讲座。（张欢、郭婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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