人民网北京5月19日电 日前，北京市教委在北京师范大学组织召开北京高校教师教学发展工作推进会，贯彻落实《北京高等教育本科人才培养质量提升行动计划（2022-2024年）》，推进教师教学发展工作高质量发展。

北京市65所本科院校教学副校长、教务部门主要负责人、人事部门负责人、教师教学发展中心负责人、各二级学院教学院长以及相关教师代表等2500余人，通过线上与线下相结合的方式参加会议。

在经验交流环节，北京师范大学教授陈英和从“教”与“学”的供需关系出发，探讨了“教”与“学”过程中的总体教学设计和具体教学策略；北京科技大学教授罗熊分享了校院两级教师（教学）发展中心建设经验和学校青年教学骨干人才计划、新教师课堂教学准入制度、赛教融合驱动教学组织建设等特色亮点工作；北京建筑大学教授廖维张介绍了学校通过党建引领、科研反哺教学、多方协同育人等措施打造师德高尚、业务过硬的师资队伍的经验做法。首都医科大学教授黄海霞分享了“教学有法，教无定法，贵在得法”的宝贵经验。

北京市委教育工委委员、市教委副主任柳长安指出，持续推进教师教学发展工作改革创新，各高校要加强顶层设计，不断健全教师教学发展的运行机制和保障体系，引导教师增强自觉培育教学发展的能力。要加强师德师风教育、教师职业理想和职业道德教育；要加强教师教学能力建设，建立常态化的教师教学培训体系；要健全教师评价激励机制，加大教学成效权重，探索建立完善教师自评、学生评教、同行评价等相结合的评价新框架，大力弘扬尊师风尚，鼓励教师成为“大先生”。（孙竞、实习生余睿婕）

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