原标题：落实“职教高考”迫在眉睫

“专升本学生在进入本科之后的学习，我觉得环境不甚理想。”5月19日，在合肥举行的“高水平学校与专业群建设研讨会暨全国高等职业学校校长联席会议成立20周年纪念活动”上，教育部职业教育与成人教育司副司长林宇就“专升本”话题进行了阐述。

一段时间以来，部分本科院校停止招收专升本学生，引发了关于“专升本”话题的广泛关注。本报以“部分本科停招 专升本‘凉’了吗”为题进行了报道（见本报5月15日7版）。

“一方面专升本的学生升不到好的学校，无论学生本身多好也很难升到好的本科学校。”林宇说，“专升本学生从职业教育向普通教育这种变轨的学习没有得到帮助，学生为此付出的代价或者成本完全由学生个人来承担，这是现代职业教育体系要解决的大问题。”

“但目前看来，专升本学生在本科院校的培养并不完全成功，这是下一步要着力解决的问题。”林宇认为，我国现代职业教育体系还不健全，学校结构还不完善。就全国而言，高职生升本科院校的比例大概在25%左右。目前，全国职业本科院校只有32所，对专升本学生接纳有限，更多的专升本学生升到普通本科高校。

“目前全国有32所职业本科学校，总体来讲还不能起到引领作用。”林宇说，“但是，我相信这个情况会更快得到改善。”

随着“十四五”高校设置规划的实施和落地，学校结构会很快得到改善。“将会有一批优质的、有实力、有条件的高职学校成为职业本科院校，这可以进一步做优职业本科教育。”林宇说。

在林宇看来，中职生升到高职学校后，有些高职学校对他们单独编班、单独制订培养方案，“这是比较好的方式”。

“但是，高职生升到本科院校以后，培养内涵没有多少关联。”林宇说，专升本的考试体系、升到本科院校后的评价体系也不健全。在本科院校的学习，与之前在高职院校的学习关联度并不是很大，“所以，建立‘职教高考’的呼声很高，也迫在眉睫。教育部在积极推动建立‘职教高考’，争取早日突破。”

“‘职教高考’要建立适合职业教育的选拔模式。”林宇认为，至少要突出两个方面，一是“要考的是你所学的”，不能变成“考什么学什么”；二是要让那些就业能力强的高职学生能够获得更多的升学机会。

“只有这样的考试才能够保证高职院校的职业教育办学模式、办学内涵和方向不发生偏移。”林宇说。

（记者 梁国胜 王磊）

(责编：郝孟佳、李依环)