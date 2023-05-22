人民网北京5月22日电 20日，北京邮电大学在西土城路校区举办“相约北邮 共创未来”2023年校园开放日。开放日期间，学校举行了记者见面会，学校领导和师生代表共同出席，与媒体记者们围绕学校主题教育开展情况、人才培养情况等进行了对话交流。

记者见面会现场。北京邮电大学供图

北京邮电大学党委书记续梅表示，北邮作为“信息黄埔”，自建校68年来在为党育人、为国育才，助力国家信息通信事业发展等方面取得的成绩。学校将进一步把主题教育与人才培养、科学研究和学校高质量发展紧密结合起来，着力在“培养一流人才、建设一流学科、培育一流师资、组织一流科研”上下功夫，努力打造国家战略科技力量，在服务国家重大需求、培养拔尖创新人才的具体实践中续写北邮辉煌。

“学校坚持将服务国家战略作为最高追求，勇于承担面向数字经济时代的ICT领域卓越拔尖创新人才培养重任，加快推进信息科技特色世界一流大学建设。”北京邮电大学校长徐坤对北邮特色育人模式进行了介绍：坚持学科强基，让学生在交叉融合的学科体系中塑造真优势；坚持内外协同，让学生在开放办学的丰富资源中练就真本领；坚持教科融汇，让学生在科研平台的真实环境中解决真问题；坚持名师引领，让学生在一流师资的教育引导中问道真学问；坚持数字赋能，让学生在智慧教育的创新环境中乐享真体验。

“2023年学校将面向全国31个省份招生，招生计划总数为3830人，招生政策呈现新亮点。”徐坤介绍，一是未来学院“元班”招生计划增至200人，较去年增长1倍，覆盖绝大多数省份；二是“计算机科学”拔尖学生培养基地入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，实施本硕博贯通培养；三是玛丽女王海南学院招生计划增至150人，较去年增长近70%，增设数字媒体技术（中外合作办学）专业；四是新增“集成电路设计与集成系统”本科专业，更好服务国家集成电路领域高水平科技自立自强；五是学校数字媒体技术专业和北京电影学院数字媒体艺术专业将开展联合学士学位培养，打造技术与艺术深度融合的宽口径计算机类专业。

见面会上，学院院长代表和师生代表分别发言，介绍拔尖创新人才培养和成长方面的宝贵实践经验，畅谈学校人才成长氛围对激发师生创新活力的重要作用。记者们就学校拔尖创新人才培养举措、交叉学科建设情况、有组织的自主人才培养等问题同与会学校领导、师生进行了深入研讨，同时就考生和家长关心的学校招生政策变化情况进行了现场提问和互动交流。

校园开放日活动现场。北京邮电大学供图

当日，北京邮电大学2023年校园开放日暨高招联合咨询会在校园内火热进行，开放日系列活动进行了同步直播，逾9万人次在线观看。来自中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京信息科技大学、天津大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、同济大学等几十所院校参加现场咨询。

校园开放日活动现场。北京邮电大学供图

为方便考生和家长全面了解北京邮电大学2023年招生政策，学校组织了专场政策宣讲会，本科招生办公室、各招生学院、教务处、研究生院等单位在招生咨询现场进行互动答疑；学生艺术团以露天文艺展演方式，展示了学校“五育并举”的育人成果；众多考生和家长还参观了网络与交换技术全国重点实验室、信息光子学与光通信全国重点实验室等，切身感受学校浓厚育人氛围和丰硕育人成果。（孙竞、实习生余睿婕）

校园开放日活动现场。北京邮电大学供图

(责编：李依环、熊旭)