原标题：教育部组织开展职业院校优秀教师代表2023年全国巡回宣讲活动

为深入贯彻落实党的二十大精神，推动职业教育教师队伍建设，结合2023年全国职业教育活动周，教育部在职业教育领域遴选了一批全国教书育人楷模、全国最美教师、全国教学名师等优秀教师代表，以及全国高校黄大年式教师团队、职业教育教师教学创新团队中的优秀教师代表共12人，组建了2个宣讲团，于5月22日至6月1日，分2组陆续在浙江、江西、广东、四川、湖北、陕西、甘肃、辽宁、山东等省的职业院校开展巡回宣讲。

此次巡回宣讲活动的主题为“铸教师之魂·造良匠之师”。12名优秀教师代表分别是：北京工业职业技术学院张亚英、天津职业大学李建国、山西机电职业技术学院李粉霞、渤海船舶职业学院万荣春、浙江机电职业技术学院王建林、江西陶瓷工艺美术职业技术学院朱辉球、武汉市旅游学校马丹、深圳职业技术学院刘红燕、重庆工业职业技术学院谭大庆、成都航空职业技术学院周树强、陕西工业职业技术学院刘永亮、甘肃钢铁职业技术学院吕杰。他们将结合切身经历，讲述在职教战线上取得的教学改革成果、产教融合经验、帮助学生成长成才的感人事迹，以树立职业教育教师“良匠之师”良好形象，提高职教教师的社会影响力。他们中，有坚信“每一个孩子都是一个家庭的希望”的全国教书育人楷模；有想尽一切办法把学生“卷入”火热的职业教育实践的国家级教学名师；有经常勉励学生“没有什么困难不能克服”的全国技术能手……他们在平凡的职业教育教师岗位上做出了不平凡的业绩。

巡回宣讲以在职业院校一线现场报告为主，同时将会形成数字化资源上传到国家职业教育智慧教育平台，引导广大教师深入学习优秀教师的先进事迹，进一步提升职业素养，引领社会各界关注职业教育，营造全社会关心职教教师队伍建设的良好氛围。

(责编：郝孟佳、孙竞)