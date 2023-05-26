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北京工商大学打造 “育英园地”劳动教育实践基地

2023年05月26日19:55 | 来源：人民网-教育频道
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北京工商大学师生开展劳动实践活动。邱实 摄
北京工商大学师生开展劳动实践活动。邱实 摄
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人民网北京5月26日电 手沾土、脚踩泥，挥锄铲土、栽种新苗、培实新土、播撒肥料……日前，北京工商大学在良乡主校区举行“育英园地”劳动教育实践基地启动仪式。活动当天，该校师生一同在基地开展劳动实践活动，努力把“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高、劳动最美丽”的思想观念“种”进心田。

“大学生劳动教育实践基地的揭牌，是学校开展劳动教育，培养学生劳动技能、劳动态度，塑造人格、完善品德的有效途径，也是学校坚持以学生为中心，坚持德智体美劳五育并举的重要举措。”北京工商大学党委副书记李中奇表示，希望同学们在劳动中磨炼意志品质，在劳动中学会脚踏实地，在劳动中厚植家国情怀。

该校学生张嘉琪说：“今天，我们在这里播下承载期待的种子，用实实在在的劳作，去呵护它们茁壮成长，相信我们的大学生活会如同它们一样，沐浴骄阳、经历风雨，最终繁花似锦、硕果累累。希望与同学们一起在这片园地中深耕细作，在各类实践活动中增长才干。”

据介绍，北京工商大学高度重视劳动教育工作，已构建起“144”劳动教育工作体系。今年以来，该校专门出台《劳动教育月实施方案》，重点推进教学与实践改革创新。此次活动通过建设校内劳动教育实践基地，旨在为学生提供劳动实践场所，让学生在实打实的劳动实践中“出出力、流流汗”，掌握劳动技能，践行劳动知识，重塑劳动观念。（李依环、实习生张婉柔）

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