近日，第四届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进重庆理工大学红岩精神展览室（余祖胜烈士事迹陈列室），来自全国40余家主流网络媒体的记者，实地感受“红岩精神传承工程”。

据了解，重庆理工大学具有红岩精神发源和传承的红色基因，校友余祖胜烈士是小说《红岩》中主要人物余新江的原型。近年来，重庆理工大学在红岩精神研究阐释、大思政课建设、党建、师德师风建设、人才培养等领域取得了一系列成果，红岩精神传承工程的成效初步显现。

探索“沉浸式课堂+红色课堂”模式

重庆理工大学把红岩精神作为思政课教学“主渠道”的重要内容，全面融入课程体系，通过推进红岩精神进课堂，探索“沉浸式课堂+红色课堂”模式，与大中小学同上“四史”示范思政课等形式，让青年学生感受到红岩精神的思想品格和精神魅力。

重庆理工大学在课程思政建设中注重传承校史文化，突出“国防兵工”办学特色，将红岩精神、国防兵工文化和工匠精神有机融入到新工科、新文科研究与改革实践项目中，充分浸润到学生认知、情感和实践层面。此外，学校还成立课程思政教学研究中心，形成“案例—课程—教材—团队—名师—教研”专项研究框架，构建“大思政”育人格局。

打造“六个一”红色文化实践育人体系

重庆理工大学设立“红岩精神展览室暨余祖胜烈士事迹陈列室”，展览室用史实说话，着力增强红岩精神的表现力、传播力、影响力，生动传播红色文化。截至目前，共组织3万多名师生前往展览室研学，通过“情景式”融入学、“沉浸式”常态学，把红色教育基地变成课堂，把陈列的展品变成教材，让红色资源“活起来”、红色标杆“树起来”、红色情怀“立起来”。

此外，学校还实施“六个一”红色文化实践育人体系，即每名学生参加一次红岩精神课堂讨论，集中参观一次校内外红岩展览室，阅读一本红岩历史书籍，听一次红岩精神的学术讲座，观看一部红岩革命故事展播或经典电影和撰写一篇学习心得，让学生们深入了解红岩精神。

打造红色育人品牌“红岩文化月”

重庆理工大学打造了红色育人品牌“红岩文化月”，开展红岩革命故事展演、“赓续红色基因、做四有好老师”——师德师风建设、红色经典电影赏析会等一系列活动；学校还以余祖胜烈士故事为蓝本创作舞台剧《黎明的召唤》，师生们在一系列文化艺术活动中重温红岩记忆、了解红岩文化、感悟红岩精神。

此外，重庆理工大学将无形的红岩精神融入有形的校园景观，在校园中心地带建设红岩精神展览室，设置“红岩精神永放光芒”文化石，种植象征红岩精神的“红梅林”等，着力让红岩精神及象征在校园中随处可见，随处可学。

（供稿来源：重庆理工大学）

(责编：李依环、熊旭)