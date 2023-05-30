原标题：北京航空航天大学中法航空校园启用 计划今年招本科生

揭牌仪式 杭州市北京航空航天大学中法航空研究院供图

5月29日，杭州市北京航空航天大学中法航空研究院揭牌仪式暨北京航空航天大学中法航空校园启用仪式在浙江杭州举行。按照教育部批复，中法航空学院计划2023年开始招收本科生，全部按照工科试验班类培养。

已于4月底获得教育部批准设立的中法航空学院，是在中法两国元首共同见证下，由北京航空航天大学和法国国立民航大学合作举办，由浙江省、杭州市、余杭区共同支持的非独立法人中外合作办学机构。

校园南大门 杭州市北京航空航天大学中法航空研究院供图

据悉，中法航空学院将充分融合中法两校的学科优势与人才培养特色，围绕未来航空领域多元化、高层次的人才需求，按照“高水平、新机制、国际化”的办学定位，探索高水平、精英式、本硕贯通的国际工程师教育培养范式，在国际航空管理、国际适航等领域培养具有扎实理论、过硬素养、创新思维和国际视野的卓越工程师。

按照教育部批复，中法航空学院计划2023年开始招收本科生，全部按照工科试验班类培养。招生纳入国家普通高等学校招生计划，参加全国普通高等学校统一入学考试，执行国家统一招生政策，即与北京航空航天大学目前招收中国籍学生执行相同招生政策和标准。

校园鸟瞰图 杭州市北京航空航天大学中法航空研究院供图

中法航空学院采用本硕贯通六年弹性学制，中、法、英三语教学，实行中国“本科—硕士”和法国“预科—工程师”相融合的培养模式。预科阶段学习完成后，达到工程师选拔要求且继续按照工程师培养模式深造的学生，以推荐免试攻读硕士研究生的方式招收。达到学业要求的毕业生，将被授予北京航空航天大学颁发的学士学位、专业硕士学位和经法国工程师职衔委员会(CTI)认证的工程师文凭。 (童笑雨)

(责编：郝孟佳、熊旭)