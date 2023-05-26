研讨会现场。人民网记者 李依环 摄

人民网北京5月26日电 25日，数字教育背景下“人师+机师”课堂新探索专题研讨会在北京举办。本次研讨会线下线上同步举办，来自北京、上海、浙江、湖北等地的多位专家、学者现场参会，并围绕如何更好推进协同课堂建设，推进新技术与教师队伍建设深度融合，探寻“双师”协同交互育人机制等话题展开分享交流。

主旨发言环节，六位专家围绕“以教科研数字化转型推动教育高质量发展”“人机协同教育的新思路”“人工智能+教师的协作路径”“智能化双师课堂全元交互模型：一项试验研究”“人工智能赋能教与学--从感知到交互”“如何利用元宇宙创新城乡公平的双师课堂”等话题进行了深入分享，呈现了一场数字化教育的精神盛宴。

典型报告环节，北京市大兴区教育委员会主任赵建国以“人工智能助推教师队伍建设 三个课堂促进优质均衡发展”为题作典型报告，介绍了该区以推进双师课堂、名师课堂、智慧课堂“三个课堂”应用模式研究为抓手，打造高水平、专业化、创新型教师队伍，推动大兴区教育优质均衡发展。

北京市大兴区翡翠城小学教育集团总校长张文凤以“数字化‘双师’协同 助推集团提质”为题作典型报告。张文凤聚焦“双减”背景下的集团提质话题，提出要以数字化助推教学、教研、学习深度变革，促进教师的专业发展和学生的绿色成长，助推集团优质均衡向常态化、深入化发展。

此外，华东师范大学基础教育改革与发展研究所所长李政涛、北京教育科学研究院副院长张熙分别作总结发言。

李政涛认为，“双师”课堂实际上是互补的课堂、交互的课堂、人-机-人三维对话的课堂，也是进化的课堂。“双师”课堂必将带来学校治理的变化和教学、教研、教师的新挑战。张熙谈到，本次研讨会的召开为数字教育背景下“人师+机师”课堂的进一步发展打下基础，期待今后进一步围绕建平台、解难题、促进协同发展开展工作，不断优化教育与数字化的有效融合。

本次会议还专门设置了“双师”协同课堂展示环节，10堂直播展示课以数字化贯穿“双师课堂”全过程。据悉，本次研讨会由教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所、北京教育科学研究院基础教育教学研究中心、北京市大兴区教育委员会共同主办，北京市大兴区翡翠城小学教育集团承办。（李依环、实习生张婉柔）

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