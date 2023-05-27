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新增21种普通本科专业 2023年高考招生有变化

2023年05月27日23:22 | 来源：央视网
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原标题：新增21种普通本科专业 2023年高考招生有变化↓↓↓

　　距离高考还有一个多星期，这段时间以来，许多高校陆续举办校园开放日活动。在开放日现场，选什么专业是家长们咨询最普遍的问题，根据最新公布的普通本科专业备案和审批结果，今年高考招生共新增了21种普通本科专业，这些专业都有哪些特点？将在哪些高校设立？未来的专业布局如何调整变化？一起来看一看。

　　21种首次在普通高校设立的本科新专业，有的与社会生活需要紧密相关，比如南京特殊教育师范学院新增的孤独症儿童教育、无障碍管理，中华女子学院新增的家庭教育；有的与城乡建设紧密相关，比如海南大学新增的乡村治理，北京林业大学新增的国家公园建设与管理；还有的与前沿技术发展紧密相关，比如，清华大学新增的地球系统科学，华南理工大学新增的生物材料，东南大学新增的未来机器人、电动载运工程。

　　为支持高校积极探索，推进学科专业交叉融合，培养复合型拔尖创新人才。在最新发布的普通本科专业目录中，首次在工学门类下增设了交叉工程专业类，未来机器人就是交叉工程类下的首个，也是目前唯一的专业。

　　东南大学教务处处长 殷国栋：未来机器人就是一个非常强的交叉类专业，学生有三个导师，导论性的导师、学术导师还有一个企业导师。本硕博贯通的方式去培养。

　　据统计，截至目前，普通本科专业目录共包含93个专业类792种专业。根据教育部等五部门的最新部署，到2025年，将优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。其中，基础学科特别是理科和基础医学本科专业点占比将进一步提高。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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