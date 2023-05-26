人民网北京5月26日电 北京邮电大学第十四届大学生创新创业实践成果展示交流会暨沙河高教园区第二届大学生创新创业成果展日前在该校昌平校区开幕。

北京市昌平区副区长白琳表示，希望北京邮电大学和北京市昌平区政府能够在科技创新、人才培养等方面继续加强合作、优势互补，不断服务北京“四个中心”建设，为国家培养出更多更好的高素质创新创业人才。

“希望沙河园区各高校突出创新创业人才培养的社会需求导向，开展资源共享共建，达到互相支持、共同发展的新局面。”北京市教委高等教育处一级调研员荣燕宁说。

“学校将进一步促进知识创新与科技创新加速融合发展，不断完善高质量创新创业教育体系，深入实施产教融合、科教融汇，营造更好的创新创业环境和生态，助力广大学子成长成才，服务国家战略需求和经济发展。”北京邮电大学校长徐坤介绍，学校高度重视将创新创业实践和创新创业文化融入人才培养全过程，形成了以北邮WIN文化为引领的高等教育创新人才培养方案，创新创业教育成效显著。

活动现场，北京市昌平区沙河高教园区管委会副主任熊玉川以及青年教师代表、学生代表共同宣读了《奋进新时代，双创绘未来——关于加强沙河高教园区高校双创交流合作倡议书》。北京邮电大学青年教师张佳鑫代表北京市昌平区校城融合项目进行了现场展示。

据悉，本届大学生创新创业成果展以“我创新 我奋进”为主题，共有120项优秀创新创业项目进行展示。展会为期两天半，同期还举办了“北邮第二届智能机器人节”“创新邮我—大学生创新创业论坛”“创展华彩—大学生青春创客秀暨投融资对接会”“创投未来—产教融合研讨会”“创享未来—校友双创主题交流会”“创绘未来—创新创业指导教师交流会和优秀创新创业学生交流会”等活动。（孙竞、实习生余睿婕）

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