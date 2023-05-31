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“青创北京”2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛闭幕

2023年05月31日11:30 | 来源：人民网-教育频道
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闭幕会现场。北京工商大学供图
闭幕会现场。北京工商大学供图
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人民网北京5月31日电 30日，“青创北京”2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛在北京工商大学良乡主校区闭幕。经过激烈角逐，北京航空航天大学捧得首都挑战杯，北京科技大学、清华大学、北京理工大学、首都医科大学、北京交通大学、中国社会科学院大学、北京工业大学、中国农业大学、北京工商大学等22所高校捧得首都优胜杯。

据悉，本届竞赛以“挺膺担当 科创报国”为主题，结合首都特点和发展需要打造“一杯五赛” 新赛制，设置一个“挑战杯”课外学术科技作品竞赛主体赛，与北京市大兴区、海淀区、房山区、门头沟区、石景山区联合举办五个专项赛，吸引了首都80所高校的24万名学生参与，最终有4430个团队晋级市赛。

中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国在致辞中激励广大青年学子，希望同学们把大赛作为创新创业实践的起点，在奋进中激荡青春，在挑战中放飞梦想，把创新创业的理想追求融入党和国家的事业之中，以青春之我为强国建设、民族复兴伟业贡献磅礴力量。

据介绍，本届竞赛还引入“揭榜挂帅”机制，服务6家重点企业解决“卡脖子”难题，深入8个京郊乡镇提供乡村振兴方案，协助北京市朝阳区双井街道、通州区人民法院等12个基层单位开展公共治理研究。

大赛由共青团北京市委员会、北京市教育委员会、北京市科学技术协会、北京市学生联合会主办，北京工商大学承办。闭幕会当天，来自北京理工大学、北京工业大学等62所高校的226个项目参加了“挑战杯”科创成果展。（李依环、实习生张婉柔）

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