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北京农学院成立植物健康研究院

2023年05月25日17:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月25日电 日前，北京农学院生物与资源环境学院植物健康研究院揭牌与都市农林业植物医生专项班启动暨产学研合作研讨会在北京举行。会上，北京农学院党委书记赵锋和北京农林科学院副院长燕继晔为北京农学院植物健康研究院揭牌。

据悉，北京农学院植物健康研究院将围绕植物健康诊断、病虫害检测及其综合防控等问题，通过科学研究、技术攻关、成果转化、人才培养与人员培训等，提供植物保护技术咨询等综合性服务，服务农业农村发展，助力乡村振兴。

活动现场。北京农学院供图

北京农学院党委常委、副院长段留生在致辞中指出，植物健康保护不仅是农林产业现代化的需求，也是经济社会高质量发展的需求。作为市属农林院校，学校以都市农林特色为优势，成立植物健康研究院对我校人才培养、科学研究和社会服务具有重要意义。

活动当天还召开了产学研合作研讨会，与会嘉宾围绕农业生产中的实际问题和困难、人才培养、合作模式等问题进行深入研讨，多家单位还初步达成合作意向。（李依环、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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