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组图：启迪科学梦 携手向未来

高校联合“科创筑梦营”在赣州龙南市思源实验学校结营

2023年05月25日20:15 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。北京航空航天大学供图
活动现场。北京航空航天大学供图
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人民网北京5月25日电 （记者李依环）水火箭、载重船、鸡蛋撞地球、自制吸尘器、反冲小车、无人机飞行体验……日前，高校联合“启迪科学梦·携手向未来”科创筑梦营在江西赣州龙南市思源实验学校结营。4所大学的师生组成“科普梦拓”团，为当地的青少年带来一场科普实践活动，弘扬科学精神、普及科学知识，激发科学梦想。

据悉，本次“科创筑梦营”由北京航空航天大学、赣州龙南市思源实验学校主办，北京理工大学、哈尔滨工业大学和南京理工大学协办，是“红旗”研究生样板党支部联盟（下称“联盟”）组织开展的首次活动。联盟由北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、南京航空航天大学、南京理工大学等7所工信部直属高校的“全国百个研究生样板党支部”今年4月共同发起成立。

活动当天，北航营为同学们带来了仿生扑翼飞行器展演，像鸟儿一样靠扇动翅膀飞行的扑翼机吸引了孩子们的注意；哈工大营用两架机器人生动地展示了格斗竞技；北理工营用VR眼镜带领孩子们体会到了与虚拟现实交互的乐趣；南理工营带来了电子器件和自主研发武器装备的模型展示。

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