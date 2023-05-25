人民网北京5月25日电 记者从北京市教委获悉，近日，北京市完成了2023年国家义务教育质量监测现场测试的组织实施工作。今年，北京市共有321所中小学（小学193所、初中128所）、9630余名学生、321名校长和4298名学科教师参加了德育、科学、劳动三个学科领域的测试与问卷。

据了解，教育部于2021年9月启动第三周期国家义务教育质量监测工作，每个监测周期为三年，每年监测三个学科领域。与以往相比，北京今年的监测工作在测试载体上，进行了电子化的探索，首次采用在线填答的方式；在测试对象上，增加对区教育管理者的测试，着力使监测工作更加客观全面。

24日，北京市（区）教委领导和专家组成员检查了北京市第一六一中学保密室及监测工具存放、测试场所设置、监测人员配备等情况和相关流程环节，确保测试工作严格规范、平稳有序。

“作为2023年国家义务教育质量监测样本校，学校成立了工作领导小组，制定工作方案和应急预案，细化具体流程，开展专题培训，确保监测工作顺利有序开展，引导参加监测的师生提高认识，如实填答。”北京市第一六一中学校长吴伟东表示，接下来，学校将分析研究监测结果，改进教育教学，并引导家长、师生进一步树立德智体美劳全面发展的正确教育质量观，切实落实立德树人根本任务。

据了解，近年来，北京市坚持全覆盖开展监测工作，构建了“四位一体”工作机制、打造了一支“本领强、业务精”的监测队伍、建立了国家、市、区三级案例评选机制。同时，北京市、区深入探索监测结果运用的路径和模式，构建多元化结果运用工作体系，致力于打通监测工作“最后一公里”。

北京市教委相关负责人介绍，北京市通过组织实施国家义务教育质量监测，强化监测结果运用，不断完善德智体美劳全面培养的教育体系建设，形成了更高水平的人才培养体系。下一步，北京市将一如既往做好国测工作，充分发挥监测服务改进、引领提升作用，促进首都义务教育高质量发展。 （李依环、实习生张婉柔）

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