郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考临近，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

中国石油大学（北京）是教育部直属的全国重点大学，是一所能源特色鲜明，以工为主、多学科协调发展的研究型大学，被誉为“石油人才的摇篮”。2017年，学校进入国家一流学科建设高校行列；2022年，学校进入国家“双一流”建设高校行列。“地质资源与地质工程”和“石油与天然气工程”入选 “双一流”建设学科。在最新的全国学科评估中，中国石油大学（北京）的地质资源与地质工程、石油与天然气工程、化学工程与技术以及安全科学与工程4个一级学科进入A类，其中地质资源与地质工程、石油与天然气工程为A+，代表了该学科全国最高水平。

学校在创新发展石油石化传统优势学科的同时，面向智能化、数字化和清洁化能源行业转型发展需求，着力布局人工智能、机器人、氢能、地热、天然气水合物、碳捕集与封存、储能材料、能源经济管理等学科领域，加快培养服务国家能源转型发展需要的交叉复合创新人才；持续深化与企业战略合作，全面提升服务、支撑、引领能源行业发展的能力。

目前招生的35个本科专业中，21个专业入选国家级一流本科专业建设点，13个入选省级一流本科专业建设点；22个工科专业中，10个通过了教育部工程教育专业认证。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些变化？

中国石油大学（北京）：今年本科招生主要有两大亮点。

一是2023年新增由中国石油大学（北京）与北京语言大学设立的“石油工程+阿拉伯语”联合学士学位培养项目，首次面向高考招生。该项目按照“1+1.5+0.5+1”“双校区+国际交流”模式进行培养，即第1-2学期在中国石油大学（北京）学习石油工程专业相关必修课程；第3-5学期在北京语言大学学习阿拉伯语专业必修课；第6学期赴阿联酋开展生产实习，近距离接触一流的国际油气合作公司；第7-8学期在中国石油大学（北京）学习。该项目毕业生在与阿拉伯语国家相关的石油工程领域工程设计、运行施工、生产管理、科技开发、国际合作等方面具有明显的就业优势。

二是所有本科专业继续全部实施本博/本硕一体化培养，并设立专项经费，为正式进入本博/本硕一体化培养的学生发放助研津贴。每年5月份，选拔本专业大二学生作为培育对象，以一对一形式配备高水平硕士生或博士生导师，提前培养科学研究的兴趣；大三末经评定达到培养选拔标准者，正式进入硕士研究生或博士研究生阶段培养。同时，依照“人工智能+特色学科”的培养理念，面向全校大二学生选拔，转入人工智能专业学习，按人工智能专业本科毕业；三年级末，经评定达到培养选拔标准者进入博士研究生阶段培养，并按 “人工智能”方向毕业。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

中国石油大学（北京）：今年的录取原则和往年相比变化不大。总原则为“分数优先、遵循志愿、专业志愿之间不设分数级差”。考生服从专业调剂，体检合格，学校提档后不退档。学校在提档和分配专业时，均承认各省（区、市）招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的全国性高考加分项目；同一考生如有多项政策性加分，只取其中最高一项分值，且原则上加分不得超过20分。

报考英语专业的考生，高考外语必须为英语。其它专业不限制考生高考外语语种，但学校日常教学均以英语为第一外语，请非英语语种的考生谨慎报考。

人民网：请问在科学填报志愿方面，有哪些建议给学生和家长们？

中国石油大学（北京）：城市、学校层次、专业发展等都是填报志愿时的重要参考因素，建议大家结合个人兴趣或人生规划，参考学校或专业往年录取分数及对应全省排名情况，在志愿填报时找好梯度，按照冲、稳、保的原则合理选择学校志愿及专业志愿，并建议服从专业调剂，规避退档的风险。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况。

中国石油大学（北京）：学校建立了“奖、助、贷、勤、补、偿”等有机结合的全方位学生资助体系，设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、王涛英才奖学金、中国石油奖学金、中石化英才奖学金、校内优秀学生奖学金等奖助学金30余项。全校每年约50%的本科生获得各类奖学金。

在助学金上，家庭经济困难的学生入学时可通过“绿色通道”缓交学费和住宿费，先行入学并获得生活补助，也可申请国家助学贷款、临时困难补助以及勤工助学岗位等，通过国家、学校资助及自身努力顺利完成学业。学校每学年家庭经济困难学生助学金覆盖率100%。

学校本科毕业生近3年就业率保持在95%左右，行业分布多样化，不仅在石油石化企业就业，在电力、汽车、信息、金融、教育、航空航天等行业领域也深受欢迎。近40%的本科毕业生就职于国有企业、科研院所、事业单位、教育单位、政府机关和部队。

学校本科毕业生深造率在52%左右，最新保研率高达27.12%，在全国高校中名列前茅。

人民网：请为全国考生们献上一段高考寄语。

中国石油大学（北京）：亲爱的高三学子们，高考临近，希望你们充分准备，沉着应对，取得优异成绩，考取理想大学！

欢迎踊跃报考中国石油大学（北京），加入能源强国、能源报国的行列！

(责编：李依环、熊旭)