李依环、孙竞、张婉柔（实习）

为庆祝一年一度的“六一”国际儿童节，连日来，各地纷纷开展形式多样、丰富多彩的活动。缤纷多彩的校园、欢声笑语的氛围......孩子们用不同的方式欢度属于自己的节日。

科技嘉年华、游园会——

小小少年心中播下科学种子

弹力动力车、眼球成像、空气液氮大爆炸、激光迷宫……日前，北京市东城区史家实验学校化身“科学乐园”，为小朋友们送上一场庆祝“六一”国际儿童节的科技主题嘉年华。孩子们通过体验式科学实验、双师科普大讲堂等，种下探索未知科学的兴趣，树立“当下勇当小科学家，未来争当大科学家”志向。

西北工业大学附属幼儿园以“乐享游戏，绽放童年”为主题，设置了11个游戏体验区、近60种游戏活动。孩子们畅游在“泡泡世界”“水上乐园”“工大美食街”“皮影剧院”“星际迷航”“三航搭建”“露营营地”等游戏项目中，探索发现、大胆“探险”。

日前，近2000名少年儿童走进北京市少年宫，打卡了一场妙趣横生的游园会。在百草园和树木分类区，设有“奇怪的斜坡”、巧取果汁、“吸星大法”、净化污水等18项科技创新类项目。孩子们与大自然亲密接触，欣赏自然中微小而美妙的细节，并在老师的带领下参与“植物敲拓染”艺术创作，留下了难忘的童年记忆。

亲子互动、“小航家游中国“——

孩子们在动手实践中收获快乐

日前，北京市第五幼儿园开展了以“悦享运动 健康未来” 为主题的庆“六一”亲子嘉年华活动，涵盖体能、艺术、动手等方面内容。活动中，孩子们牵着“大朋友”，在“捕鱼达人”“小勇士闯关”“赛龙舟”等项目中感受快乐。

“原来我在公园里买的兔子糖是我们国家的宝贝呀！”近日，四川省成都市青白江区大弯小学开展的“畅游成都·体验非遗”系列活动上，一位小朋友指着糖画骄傲地说。活动现场，丰富多样的木雕、绚丽多彩的蜀绣、让人惊讶的川剧变脸......孩子们在欢声笑语中感受非遗魅力，为童年留下一节生动的文化课。

气球、蛋糕、小游戏......近日，湖南省长沙市南雅望城学校开展了“拥抱童年，欢度六一”活动，校园里、教室里满是欢乐喜庆的节日氛围。学校的“雷小锋”们不忘雷锋精神，团结协作、精心筹备，体验意义非凡的儿童节。

今年，北京航空航天大学附属小学的庆“六一”活动以“小航家游中国——嗨fun六一”为主题。活动上，学校以班级为单位组织摆放展台，每个展台代表一个中国的省份。各个展台独具特色：当地的历史、独有的美食、多彩的艺术、各异的风俗……在各班小小讲解员的解说下，孩子们足不出户就能“游遍”祖国的大好山河，感受不同地域的风土人情。

“我们入队啦！”——

新的少先队员戴上鲜艳红领巾

有一种颜色，飘扬在胸前永不褪色，那是红领巾的颜色；有一种光荣，令人激动不已，那是接班人的光荣。日前，在北京市东城区史家胡同小学的操场上，710名一年级同学光荣加入了中国少年先锋队，老队员代表为他们戴上鲜艳的红领巾。4名少先队员代表用诗朗诵的形式表达了自己的坚定决心。

5月31日，“兴童跟党走 奋进向未来”庆祝“六·一”国际儿童节暨新队员入队仪式在北京市大兴区少年宫举行。北京市大兴区委副书记、区长刘学亮为新加入少先队的队员代表赠送礼物，鼓励队员们听党话、跟党走，为红领巾增光添彩，在少先队组织中茁壮成长。

在北京市东城区少年宫举行的“少年心向党 扬帆梦起航——我们共同成长”庆祝“六一”国际儿童节主题活动中，冬奥会护旗手闫振将一面曾经在天安门广场升起的国旗作为节日礼物送给孩子们，并以自己的经历坚定他们热爱祖国、热爱党的信念。