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教育部：转变育人方式，实施科学素养提升行动

2023年06月06日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：教育部：转变育人方式，实施科学素养提升行动

5日，记者从教育部了解到，教育部办公厅已印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》（以下简称《行动方案》），指导、发动各地和学校深化育人关键环节和重点领域改革，更新教育理念，转变育人方式，坚决扭转片面应试教育倾向，切实提高育人水平，促进学生德智体美劳全面发展。

《行动方案》从课程方案落地规划、教学方式变革、科学素养提升、教学评价牵引、专业支撑与数字赋能五方面提出了14项举措。

在实施科学素养提升行动方面，具体来说，要加强科学类学科教学。指导地方开齐开足科学课程，通过多种方式补充配齐科学课教师。加强实验教学，强化学生动手操作实验，将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督导，将实验操作纳入中考。加强科学教育实践活动，遴选一批科技馆、博物馆、研学基地、高科技企业等，作为中小学科学教育实践基地，组织学生在实践探究中学习。

要持续深入开展科普教育。在国家中小学智慧教育平台，开设科普教育专栏，围绕基础学科和科技前沿领域，建设一批优质线上科普教育资源；会同中科院、工程院和高校每年组织30位—40位院士专家分主题、分学段录制科普教育公开课。

要加强教学装备配备和使用。根据课程标准，完善相关学科教学装备配置标准，推动地方加强中小学实验室建设，鼓励对普通教室进行多功能技术改造，建设复合型综合实验教学环境。开展教学装备配备达标率、使用率监测，保障实验教学正常开展。

 （记者张盖伦）

(责编：郝孟佳、李依环)

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