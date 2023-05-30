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中国驻英国使馆提醒中国留学生防范各类诈骗

2023年05月30日09:12 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国驻英国使馆提醒中国留学生防范各类诈骗

中新社伦敦5月29日电 (记者 欧阳开宇)当地时间29日，中国驻英国大使馆发布消息再次提醒中国留学生防范各类诈骗。

近期，中国驻英国使领馆接到多起中国公民遭遇虚拟绑架网络电信诈骗、私下换汇被骗等案件，给当事人及其家庭造成重大经济损失和精神创伤。

中国驻英国使领馆说，不法分子冒充公检法机关、驻外使领馆、电信公司、快递公司、英国医院工作人员等，依托社交媒体、虚拟货币等进行诈骗，手法翻新升级，值得警惕。

中国驻英国使领馆郑重提醒，旅英中国公民，特别是留学生，提高对各类诈骗行为的防范意识。谨防电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、电信公司、英国NHS等来电，内容涉及信函、文件或包裹内容表明当事人涉及“洗钱”“走私”等案件的，或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款等要求的，可确定是电信诈骗，应马上挂断电话。

中国驻英国使领馆还提醒旅英中国公民，勿贪图便利私下换汇，防范虚拟货币交易风险，勿通过非正规渠道租房。

中国驻英国使领馆说，如不幸上当受骗，要第一时间向英国当地警方报案、向国内户籍所在地公安机关报案，尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案，可通过国内近亲属及时报案，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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