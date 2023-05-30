音乐会现场，校方提供

人民网北京5月30日电（白炅） 近日，北京市陈经纶中学金帆合唱团在国家大剧院音乐厅举办“美育芳草”《唱支新歌给党听》合唱音乐会。音乐会上，合唱团手捧鲜花步入观众席，带来一场别样的演出。

开场表演中，合唱团带来《唱支新歌给党听》，悠扬的合唱声在厅内飘扬，婉转动人。《时光》《来不及》《明天青春未来》《云朵》《为祖国歌唱》等一首首耳熟能详的歌曲，曲调时而轻松明快、时而婉转大气，演出舞台变化丰富，展现出当代青少年积极向上的精神风貌。最后一首《感谢》旋律温暖治愈，作品饱含深情，表达了莘莘学子对人生路上的老师和亲友的深情厚谊。合唱团演唱《感谢》时手捧鲜花步入观众席，近距离表达了对观众的感谢之情，令人动容。

北京市陈经纶中学金帆合唱团成立于2002年，有“世界杰出青年合唱团”的称号。本次音乐会上的演出曲目均为近三年中国优秀合唱作曲家新创作的混声合唱作品，立足校园文化，厚植爱党情怀，培育爱国精神，用歌声唱响新时代青少年对党的深情和对祖国的热爱。

据了解，陈经纶中学本次专场音乐会是2023"美育芳草"青少年艺术节的组成部分，该活动由北京市教委和国家大剧院联合主办。活动还将组织更多的艺术家们走进学校，与学生们面对面授课交流，用艺术对话。艺术家们还将结合艺术节的演出内容，以“学生进剧院，大师进校园，教师再培训”等多种方式，面向全体参演师生开展40余场多姿多彩的艺术普及活动。

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