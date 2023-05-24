胡欣红

原标题：不得用考试选拔学生 义务教育拒绝“挑三拣四”

近日，教育部办公厅印发《关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》（以下简称《通知》），强调各地要巩固义务教育免试就近入学成果，科学合理划定学校招生片区，规范报名信息采集，健全有序录取机制；不得通过考试或变相考试选拔学生，不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。

家长想把孩子送到教育质量高的学校，学校想招收优质生源，这是人之常情。但是，如果缺乏基本的规范引导，一旦招生工作的导向出现偏差，就会违背教育的价值理念，引发种种乱象。

义务教育阶段，不仅一个都不能少，更要让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。由于诸多因素的综合作用，校际的教育质量客观上存在一定差异，倘若不严格执行免试就近入学，留下某些“操作”的空间，那就会出现强者愈强、弱者愈弱的马太效应。如此一来，“名校”和“牛娃”或许是受益者，但对其他学校和孩子而言却是一种巨大的不公平，同时还会严重加剧教育内卷乃至破坏整个教育生态。

一分部署，九分落实。规定不可谓不清晰，但落实过程中依然不能掉以轻心。根据以往经验，总会有人千方百计地试图钻空子。比如，要求不能考学生，有的学校就灵机一动，想到“考家长”。比如，有的小学在与家长面谈过程中，用类似公务员考试的行测题测试家长；有的学校甚至要求登记祖父母的职务、学历等信息，从“拼爹”“拼妈”升级为“拼家族”。

此外，一些别有用心者还瞅准家长的教育焦虑，煽风点火、借机牟利。竞赛与中小学校招生入学之间虽然不再直接挂钩，但基于“抢跑”可能会带来的收益，部分家长还是会看重竞赛的价值。一些机构直击家长的“鸡娃”心理，搞出一些山寨竞赛大肆敛财，加重了学生负担，严重扰乱正常的教育教学秩序。

最近，新华社记者调查发现，中小学招生季临近，一些个人和商家通过煽动焦虑情绪、虚构身份、捏造事实等方式误导、欺骗家长和学生，牟取不法利益。更有甚者，将“教育焦虑”作为有力的带货工具。一些所谓的“牛娃”家长纷纷运营起自媒体账号，现身说法，鼓吹教育成功学。还有不少自称“高考状元”“985名校”毕业的家长，看似分享升学政策、教育理念，实则是为了“带货”绘本、玩具等。

义务教育阶段要做好教育公平这篇大文章，必须抓住招生这个关键环节，严格落实中小学招生入学“十项严禁”规定，畅通举报申诉受理机制，严肃查处违法违规招生行为。尤其是对那些为了牟利不惜以虚假信息煽动放大“教育焦虑”的行径，更应该严惩不贷。

从长远看，还要抓住考核评价的“牛鼻子”，树立科学的质量评价观与人才观，改变以升学率为考核评价学校主要指标的评价方式。唯其如此，办学者才能静下心来，探索一条具有自身特色的发展道路，而不是一味想着“掐尖”。如果学校能实现多元化办学，家长也会作出理性选择，不会逼着孩子挤“名校”。

(责编：郝孟佳、李依环)