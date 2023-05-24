本报记者 刘乐艺

宁夏回族自治区中卫市中宁县宽口井中石油希望学校位于中宁县宽口井生态移民村。自2015年开始，该学校与银川市二十一小学结成帮扶对子，共同搭建了在线课堂。通过建立“智慧课堂”，让移民学生和教师可以随时观摩到自治区多所重点中小学的课程。图为移民村的孩子在中宁县宽口井中石油希望学校“在线课堂”上课。

新华社记者 王 鹏摄

一根网线，让偏远地区的孩子得以走进名师课堂；一个系统，科学监测、实时记录，为教学改进提供课堂数据支撑……智慧教育蓬勃发展，正为学习者与教育者带来切切实实的获得感。中国教育科学研究院院长李永智表示，作为数字时代的教育新形态，智慧教育正推动实现公平而有质量的教育变革。

教师培训转型升级

为全国学生提供优质教育资源，是教育公平的重要内涵。近年来，中国以平台为抓手，打破地域限制、缩小校际差别，着力提升教育质量，为建设教育强国开辟全新赛道。

2022年3月，国家智慧教育公共服务平台正式上线，聚焦学生学习、学校治理、教育创新等五大核心功能，开设德育、课程教学、劳动教育等10个板块53个栏目。

“我经常推送平台上的经典阅读资源给学生，开展课后拓展学习。”陕西省渭南市电化教育馆一级教师沈文婷介绍，平台为学生提供了更多“学”的资源。“比如课后服务板块的经典阅读专栏，就提供了许多文学资源，资源质量有保障，还配有专家解析，学生很喜欢。”

不仅面向学生，智慧教育平台还是教师培训数字化转型的重要途径。

前段时间，国家智慧教育公共服务平台2023年“寒假教师研修”活动圆满结束。记者了解到，此次线上教师研修共有1372万余名教师参与，累计浏览量6.94亿次。

“这次研修优化了课程设置，同时结合教育教学的热点、难点，设置针对性课程，帮助教师提升网络直播教学安全防护能力等。”教育部教师工作司相关负责人介绍。

教育部公布的数据显示，国家智慧教育公共服务平台上线一年多来，访客量超11亿人次，现已成为世界第一大教育数字化资源中心和服务平台。据统计，平台共连接52.9万所学校，面向1844万教师、2.91亿学生和广大社会学习者，汇聚中小学资源4.4万条。

构建“智课分析平台”

在为扩大优质教育资源覆盖面提供新“解法”的同时，智慧教育还不断强化硬件设施，重塑教育教学新形态。

课前通过采集学生预习结果等数据，教师有针对性地进行教学设计；课中利用截屏分享等功能突出重点，教师为学生精准点拨；课后有作文智能批改系统，既对文章优缺点进行评判，也会给出修改方案……在山东省青岛市西海岸新区五台山西路小学，智慧教育已融入学生个性化培养的每个环节。

近年来，五台山西路小学以大数据、云计算等数字技术为支撑，积极构建“智课分析平台”，引领师生迈向智慧化的新高地。

“上节课，系统显示出学生整体参与度较高，整节课在70%以上，说明学生对这堂课的教学活动有很高的积极性。”刚结束一堂习题讲解课，四年级语文教师马永康就忙着读起“智课分析平台”生成的大数据分析报告。

在“智课分析平台”上，每名教师的课堂活跃点一览无余，包括教学目标实现度、学生互动度、教师教学行为等。老师们犹如拥有了专属“AI教练”，而“AI教练”通过智能算法提供数据实证的分析报告，使教师快速了解现存的教学问题，进而帮助改进提高。

除了“自主练”，还有“协同研”。五台山西路小学教研巡课活动也是基于大数据平台，涵盖课堂评价、精彩瞬间、综合评分等，多角度多层次对全校所有课堂进行智能评价。学校每天向教师反馈智慧巡课情况，各班级、各教师针对具体问题精准整改。

数字技术与教育教学深入融合，不断助力育人模式的转向。《2022年中国智慧教育发展指数报告》指出，中国智慧教育基础设施设备环境基本建成，中国接入互联网的学校比例已接近100%。

为全球学习者提供资源

线上，来自校外的专业老师绘声绘色地讲解折纸技巧；线下，学校指导老师耐心启发学生尽情展示巧思……北京市平谷区第八小学借助数字化技术，用“双师”课堂“嫁接”优质素质教育资源，丰富素质教育课程供给。

“双减”背景下，课后服务全面覆盖义务教育学校。但师资不足等难题成为平谷区第八小学提供优质课后服务的最大障碍。部分老师介绍，每次课后服务前的两三天，他们都要上网查资料、备课，同时兼顾教学任务，时常感到力不从心。

创新教学模式，引入智慧“双师”课堂，师生们找到了解决路径——2022年，学校与社会力量合作，推出“双师”智慧课堂，即专业老师视频授课，本校教师组织课堂，协力开展课后服务。

“我上学期学的是‘社交力养成记’，这学期正在学‘探秘人工智能’。上课时还能和同学用大屏PK学习成果，有趣！”四年级学生李赫晨说。

“推进教育数字化，技术润物细无声地嵌入日常教育教学场景，许多环节也需要社会力量共同参与。”首都师范大学人工智能教育研究院常务副院长蔡可说。

技术赋能教育，教育塑造未来。中国智慧教育不断发展，也为世界智慧教育贡献出中国方案。依托世界慕课与在线教育联盟秘书处，中国已组织超过10场全球在线教育对话活动，开设168门全球融合式课程，吸引全球学习者730万人。

教育部相关负责人介绍，未来将大力推动数字教育资源的开放和共享，联合各方力量构建全球教育数字化共同体，推动课程共享、学分互认，为全球学习者提供更丰富更优质的资源。

(责编：郝孟佳、李依环)