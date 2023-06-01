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教育部：2023年全国高考报名人数1291万人 再创历史新高

2023年06月01日09:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月1日电 （记者李依环）2023年全国高考进入倒计时。记者今天从教育部获悉，今年全国高考报名人数1291万人，比去年增加98万人，再创历史新高。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，指导各地精心做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

教育部要求，严格规范考试管理。指导各地进一步健全考务管理工作制度，健全考务工作人员管理、试卷印制、试卷运送与保管、考试实施、安全保密等工作规范要求，保障考试招生公平、安全、科学、规范。

教育部将会同公安部、工业和信息化部等部门联合开展打击作弊专项行动，将防范手机作弊作为重中之重，多措并举，综合施策，指导各地强化人防、物防、技防等措施，严格入场安检规范，强化考场监考巡考，严厉打击利用手机等通信设备作弊行为。对于在高考中存在作弊行为的考生和人员，将依法依规严肃处理，坚决维护高考的公平公正。

对于考试防疫，教育部将会同国家卫生健康委、国家疾控局等部门，指导各地深入总结以往经验做法，坚持科学精准防疫，精准落实“乙类乙管”等要求，完善方案预案，针对不同考生情况分类设置考场，备足备用考场和工作人员，做好考生和工作人员考前健康监测，细化防疫措施，及时发布考试防疫要求。

在做好考生服务保障方面，教育部将会同国家气象局等部门密切分析高考期间发生极端天气和自然灾害等信息，指导各地进一步完善预案，确保能够及时有效应对突发事件。同时，指导各地进一步做好治安出行、食宿卫生、噪音治理等方面的综合保障；为全国近1万名各类残障考生参加考试提供合理便利。

对于高考志愿填报工作，教育部明确，将指导各地各高校充分利用信息化手段，精心组织考后高考志愿填报专项咨询服务活动，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。此外，要充分发挥中学主渠道作用，加强高三班主任及任课教师的政策培训，为考生提供更多针对性的优质服务。

教育部强调，规范涉考培训机构行为。指导各地制定专项治理工作方案，加强校外涉考教育培训机构涉高考行为的规范管理，严厉打击虚假宣传、收取高价咨询费用、违规开展培训服务、组织诈骗或作弊、扰乱考试招生秩序等违法违规行为，营造风清气正的网络舆论环境。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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