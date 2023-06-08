郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

湘潭大学创办于1958年。1978年，学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。2022年2月，学校入选国家“双一流”建设高校。学校先后成为湖南省与教育部共建高校、湖南省与国家国防科工局共建高校，是教育部本科教学工作水平评估“优秀”学校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、国家“英才计划”实施高校、国家“高等学校学科创新引智计划”高校。

人民网：请您简要介绍学校的学科优势和特色专业。

湘潭大学：学校学科覆盖文学、历史学、哲学、理学、工学、经济学、管理学、法学、艺术学等9大门类，数学学科是世界一流建设学科。学校现有3个国家重点学科，1个湖南省世界一流培育学科，13个湖南省十四五重点学科；拥有16个一级学科博士点，32个一级学科硕士点，19个硕士专业学位类别，15个博士后科研流动站。

学校的优势特色专业，大致可以分为五类：

一是享有“计算湘军”美誉的数学学科、享有“法学重镇”美誉的法学学科以及马克思主义理论学科开设的相关专业；二是41个国家级、15个省级一流本科建设专业；三是11个国家级特色专业；四是通过教育部工程教育专业认证的12个专业；五是15个省级重点专业和23个省级特色专业。这些专业是学校的金字招牌，师资力量强，人才培养质量高。考生和家长们可以登录学校招生网、教务处网站等查询具体名单。

数学学科是国家“双一流”建设学科，在教育部第五轮学科评估中获评A－等级，培养了2名中科院院士、多名世界知名数学家、众多国内高校数学学院院长和数学科研所所长等一大批尖端人才。现有国家应用数学中心、数学学科“高等学校学科创新引智计划”基地（111计划基地）、“智能计算与信息处理”教育部重点实验室、教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地等国家级教学科研平台。建有数学、统计学一级学科博士点、硕士点，数学、统计学博士后流动站，信息与计算科学、数学与应用数学、统计学等3个国家级一流本科专业建设点。

法学学科拥有法学一级学科博士授权点、博士后科研流动站、国家首批卓越法律人才教育培养基地等高层次平台，是湖南省唯一的国家级法学专业综合改革试点单位和全国法律专业硕士学位研究生教育综合改革试点单位、国家级法学人才培养模式创新实验区。同时，构建了以法学院为主体，知识产权学院、信用风险管理学院为两翼的“一体两翼”办学模式，现拥有法学、知识产权两个国家级一流本科专业建设点。

马克思主义理论学科在教育部第五轮学科评估中获评A等级，拥有马克思主义中国化研究国家重点学科、马克思主义理论一级学科博士点，一级学科硕士点和博士后科研流动站。建有教育部重点研究基地、教育部与中央党史研究室联合共建的高校人文社科重点研究基地“中国共产党革命精神与文化资源研究中心”。拥有马克思主义理论工程首席专家、“长江学者”、全国优秀教师等一流师资力量。

人民网：2023年贵校招生计划和招生专业有无增减？

湘潭大学：学校2023年共有76个本科招生专业（83个本科专业类别），计划招生为7710人，与2022年持平，其中：湖南省计划招生4478人（含国家专项计划245人，地方专项计划725人），其他省份计划招生3132人，不分省计划100人（含高水平运动队招生、预留计划）。

2023年，学校新增“马克思主义理论韶峰班”，拔尖人才培养实验班矩阵达到9个。

人民网：贵校拔尖创新人才培养有什么特色？培养成效怎么样？

湘潭大学：学校的人才培养一直享有很好的社会声誉，近年来本科毕业生整体升学率保持在34%左右，保研率稳定在11%左右。自2014年以来，学校开设有数学类、物理学、化学类、经济学类、公共管理类、化学工程与工艺、马克思主义理论韶峰班和法学卓越班、材料类师昌绪班等9个拔尖创新人才培养实验班，旨在培养更多未来学术科技创新领军人才。

数学类韶峰班入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，法学卓越班以国家首批卓越法律人才教育培养基地为依托，物理学韶峰班入选湖南省基础学科拔尖学生培养计划基地。学校为实验班提供最优的成才环境，配备一流师资团队、提供一流学习条件、创造一流学术环境。实施学业和学术导师“双导师制”“小班化”教学、“个性化”培养、“协同化”育人。学生提前进入导师科研团队、项目组和实验室接触科学研究前沿，通过联合培养、交流学习等方式，推荐优秀学生到国内外一流大学或研究所学习交流。

实验班毕业生保研率50%左右，整体深造率高达80%以上，大多都进入了顶尖科研院所、国内“双一流”大学和国（境）外高水平大学。实验班学生学科竞赛、科研成果、论文发表等成绩突出，获得丘成桐新世界数学奖、全国大学生数学竞赛决赛一等奖等省级以上奖励200余项；发表SCI等学术论文100余篇。

人民网：在新高考省份，贵校专业组是如何设置的？有哪些亮点？

湘潭大学：2023年专业组设置最大的亮点就是保持专业组的稳定，为考生填报志愿着想，提高往年分数位次的可参考性。在湖南省外的其他新高考省份，招生人数相对较少，凡按院校专业投档的省份，我校都是按照选考科目要求相同的专业自然组成专业组的设置方式，且基本与2022年保持一致。

湖南省2023年仍然采用与2022年相同的细分专业组的方式，专业组内专业保持一致，只在普通计划的“历史+思想政治”专业组中增加“马克思主义理论韶峰班”招生。考生填报志愿时可参考去年的专业组和专业的录取分数位次。

(责编：李依环、熊旭)