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最新！2023年高考语文作文全国卷试题出炉

2023年06月07日11:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月7日电 （记者李依环）今天上午，2023年全国高考正式拉开大幕，1291万考生迈入考场。刚刚，语文科目的考试正式结束，人民网记者盘点了2023年普通高考语文作文试题。

据悉，2023年高考全国统一考试，教育部教育考试院命制语文作文试题共4道。试题文字简洁，不在审题立意上设置门槛；贴近考生生活实际，鼓励考生个性化表达；坚持价值引领，引导学生坚定理想信念、关注社会生活；考查高阶思维品质，助力拔尖创新人才培养。

全国甲卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

人们因技术发展得以更好地掌控时间，但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国乙卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话，以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章，体现你的认识与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

新课标I卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

好的故事，可以帮我们更好地表达和沟通，可以触动心灵、启迪智慧；好的故事，可以改变一个人的命运，可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

新课标II卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

本试卷语言文字运用II提到的“安静一下不被打扰”的想法，在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中，有时希望有一个自己的空间，放松，沉淀，成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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