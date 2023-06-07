本报记者 周世祥

原标题：全国1291万考生迎来2023年高考

2023年普通高等学校招生全国统一考试7日开考。据教育部统计，今年全国有1291万考生报名参考，比去年增加98万人，再创历史新高。从已公布的2023年高考报名人数看，多地较去年报名人数有所增加。如湖南高考报名人数达68.4万人，比上年增加2.9万人；四川省报考人数超过80万，两省报名人数均创历史新高。

教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，统筹谋划，周密部署，指导各地精心做好考试组织和考生服务工作。记者了解到，各地考点考场已“严阵以待”。安徽铜陵10个考点442个考场准备工作已就绪，一些考点在不同位置安放了布局图并有专人引导讲解，对行动不便的考生还开放了电梯便捷通道，配备专人全程服务。广州市越秀区6000余位考生将走入9个考点200余个考场，各考点设置“暖心服务点”，配置部分衣物、药品、饮用水、文具等，为考生提供服务。

今年是实施新冠“乙类乙管”后的首次高考，教育部提示考生，建议继续做好个人防护，当好自身健康第一责任人，考前尽量减少聚集和流动，不去人员密集场所。多地发布了考场防疫的提示信息。北京市教育考试院发布提示，考生应做好自我健康监测，如出现发热、咳嗽等不适症状应及时向报名单位（所在中学）报告。广西柳州考生进入考场就座后可以自主决定是否佩戴口罩，但考生要自备口罩，在进入考点、考场前自觉佩戴口罩；考试结束后，考生应立即佩戴口罩，有序离开考场。

多地发布高考考前提示和考场规则，表示今年将加强高考安检。北京、江西、湖南长沙等地考生考前需经过两次安检，手机、智能手表、智能手环等电子设备禁止带入考点。教育部提示，考生的衣着要符合当地考试机构的相关要求，建议不佩戴含有金属成分的手镯、项链、发夹等佩饰物品。除省级招生考试机构规定的考试用品外，其他物品不要带入考场。进入考点时，要听从工作人员的安排，有序排队，保持一定间隔，手机最好在赴考前提前存放好，也可在进入考点前交给带队老师及家长，或按照考点规定要求存放。

据悉，2023年采用新高考模式的省份地区同2022年相同，北京、上海、山东、浙江、海南、天津采用“3+3”新高考模式，辽宁、福建、湖北、湖南、江苏、广东、河北、重庆采用“3+1+2”模式，各省考试时间为2天、3天、4天不等。据中央气象台网站显示，7日至10日，南方多降雨，北方多地午后至夜间可能出现强对流天气，考生及家长需注意携带雨具，合理安排出行时间，并注意交通安全；华南、华北、黄淮等地将有晴热高温天气，部分地区最高气温将超过35℃，考生及家长需关注气温情况，做好防暑降温措施。

教育部特别提醒广大考生，考前要认真阅读、仔细核对考试时间、考点信息、考生须知等内容，结合考点考场位置、天气及交通等情况，合理安排交通工具，随身携带好准考证和省级招生考试机构规定的有效身份证件等必要入场证件，调整好心理状态，保证合理的饮食、充足的睡眠，如有不适及时就医治疗。（记者周世祥）

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