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郎平重返中学校园 为学弟学妹成长“支招”

2023年06月13日09:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：郎平重返中学校园 为学弟学妹成长“支招”

　　图为郎平与同学们互动交流。　中新社记者 富田　摄

　　12日，北京市陈经纶中学开展“让女排精神在经纶落地生根”——杰出校友返校园主题活动。北京市陈经纶中学杰出校友郎平重返校园，为该校师生带来了一节精彩的“校友讲堂”。

　　“学校给予了您哪些后来应用在排球上的启示？”“我是一名学校手球队的队员，在训练中遇到过很多困难，有几次甚至想过放弃。是什么支撑着您40多年对排球的热爱？”……活动上，陈经纶中学的同学们向郎平提出自己在学习和生活中遇到的问题，也将对于排球的好奇向她分享。

　　图为陈经纶中学向郎平赠送纪念品。　中新社记者 富田 摄

　　“成长过程不会是一帆风顺的。”郎平表示，体育运动给予她很多力量，从在学校喜欢户外运动到进入体校，再到加入专业队伍，在这一路成长中，是对体育和排球的喜欢让付出成为日常，而每一次“小目标”的实现也让她不断进行自我鼓励，让这条路走得更开心。

　　校园生活中难免会遇到竞争与比赛，郎平向学弟学妹们鼓励道：“我们的目标是把自己的水平发挥出来。”她表示，无论是学习考试还是体育竞赛，成绩都只是一种结果，更为关键的是自己努力的过程。

　　图为郎平向陈经纶中学赠送纪念品。　中新社记者 富田 摄

　　活动上，北京市陈经纶中学教育集团校长刘雪梅致欢迎词，感谢郎平校友回到母校，看望慰问老教师、老校友，指导经纶师生。

　　活动宣布设立陈经纶中学“郎平班”和“郎平杯”排球联赛。未来，陈经纶中学和朝阳各学校将进一步推广排球项目，让越来越多的青少年学生爱上排球。

　　图为郎平为陈经纶中学首届“郎平杯”排球联赛开球。　中新社记者 富田 摄

　　当天，郎平在操场指导学生排球训练，并为陈经纶中学首届“郎平杯”排球联赛开球。“希望同学们学习运动员面对困难不退缩，努力创造自己最好未来的这种精神。”郎平在接受采访时表示，希望同学们能够参与足球、篮球、田径等其他体育项目，热爱运动，把运动当成自己的生活习惯。

　　在她看来，像排球这样的集体项目除了强身健体，还能增进青少年的友谊，丰富孩子们的课余生活。“孩子们能在这种集体项目中互相认识、互相了解、增进友谊。”她称，排球运动能给青少年更多结识朋友的机会，他们也将在体育的大家庭中收获更多朋友。 (记者 徐婧)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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