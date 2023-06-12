人民网北京6月12日电 （记者郝孟佳）11日下午，北京政法职业学院微信公号发布情况通报称，针对网络上出现有关该校“男生制止校园霸凌遭同学辱骂围堵”的网帖，学校高度重视，第一时间成立工作专班，迅速核查事件经过。

经学校初步调查，6月9日上午第四节课后，同班同学许某、李某跟张某等人因值日安排事宜，在教室内发生言语冲突。随后任课教师、班长当即在现场进行劝解，辅导员第一时间到教室开展调解，双方均表示接受调解，并自行离去。

6月10日晚，涉事学生李某将现场录制的视频片段发至网上，张某等人报警。目前，公安机关正在依法调查处理，学校正在积极配合调查，同时做好学生心理安抚工作。

通报称，一直以来，学校对校园霸凌持零容忍态度，在日常工作中始终注重教育引导，严防此类事件发生。

据媒体报道，6月11日，有网友发布了一段视频，并表示自己在制止北京政法职业学院发生的一起校园霸凌事件时，被三名女生辱骂围堵。当日下午，该视频发布者账号下已经没有相关视频，而其在账号备注中称“账号和部分视频被封禁了”。

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