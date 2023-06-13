谢 辉

原标题：加强教师队伍建设，筑牢教育强国根基

近日，中共中央政治局就建设教育强国进行第五次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调：“强教必先强师。要把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，健全中国特色教师教育体系，大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。”加强新时代教师队伍建设，是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、实现中华民族伟大复兴的基础支撑。为完成新时代党和国家赋予的神圣使命，各级各类学校都要进一步下大力气加强教师队伍建设，筑牢教育强国根基。

坚持党管人才原则，确保教师队伍建设的正确方向。习近平总书记指出：“我们要建设的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，必须以坚持党对教育事业的全面领导为根本保证。”党管人才是加强党对教育事业全面领导的重要内容，其实现方式是党领导人才工作，在教师队伍建设中充分发挥管方向、谋大局、抓关键的作用。各类学校的党组织都要通过行之有效的方式，组织广大教师持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强思想政治工作和意识形态工作，帮助教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要加强统筹谋划，着力引导教师坚定信念和追求，坚持把立德树人作为根本任务，把为党育人、为国育才作为根本目标，把服务中华民族伟大复兴作为重要使命，用自己的实际行动努力办好人民满意的教育。要重视加强师德师风建设，制定和不断完善关于建立健全师德建设长效机制的相关制度文件，引导教师带头践行社会主义核心价值观，努力构建完备的师德师风建设制度体系和敬业立学、崇德尚美的校园新风尚。

强化教师专业素养要求，确保教育质量不断提升。高素质教师队伍既要师德高尚，也要业务精湛。要引导广大教师在不断提升自身思想修养的前提下，牢固树立精益求精的治学态度，自觉更新知识结构，努力提高运用新技术的能力。要支持教师深入实际、调查研究，把实践锻炼作为自我提高的重要环节，定期深入农村、企业、社区，在实践中寻找解决课堂教学中所遇到疑难问题的答案。要帮助教师不断提升开展科学研究工作的能力，特别是要重视基础理论研究，强化科学研究对课堂教学的支撑作用。

尊重教师主体地位，充分发挥教师的积极性、主动性和创造性。全社会都应尊重教师这一神圣职业，学校更要牢牢确立办学以教师为本的理念，积极为广大教师施展才华、奉献社会创造条件。要充分肯定教师在教育改革发展中的重要作用，确立教师在学校各项工作中的主体地位。对教师要给予充分的尊重和信任，使之在人才培养、科学研究、学科建设、学术事务决策与管理等方面享有充分的发言权。要根据学校发展目标和办学定位，建立健全科学、合理、有效的教师激励机制，构建多样化的教师成长体系和服务社会的平台。

积极推动改革创新，努力构建科学合理的教师评价体系。教育评价的重点是对教师的评价。为充分发挥评价考核“指挥棒”的正向引导作用，各类学校都应该坚持以教师工作的职业属性和岗位职责为基础，突出以师德、能力、业绩和贡献为主的评价导向。各级各类教师评价考核中，都必须始终坚持把立德树人的成效作为第一标准和第一要求。同时，以健全和完善竞争激励机制为核心，不断提高教师评价考核的科学化和规范化水平。此外，通过改革收入分配制度，体现多劳多得，优劳优酬，鼓励拔尖创新人才脱颖而出。

（作者：谢 辉，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，北京市社会科学院党组书记、教授）

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