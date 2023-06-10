活动现场。马成 摄

人民网天津6月10日电 （记者李依环）第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动（简称“红旅”活动）9日在天津港启动。国家发展改革委、财政部、农业农村部等部门和单位有关负责同志，各地教育行政部门、天津市有关部门、天津大学有关负责同志，以及全国各地师生代表参加了启动仪式。

据了解，本届大赛由教育部等12个中央部门与天津市人民政府共同主办，天津大学承办。此次“青年红色筑梦之旅”活动，以“强国有我新征程，乘风破浪向未来”为主题，旨在引导广大高校师生厚植家国情怀，深入基层一线，为服务乡村振兴和城乡社区发展注入青春动能。

教育部党组书记、部长怀进鹏在讲话中指出，本次活动是锚定教育强国目标，共同推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实的重要行动，也是引导广大师生在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在成效的重要行动。

怀进鹏强调，一代事业，一代人才，新时代青年一代必将大有所为，一定大有作为。广大青年学生要学以明志、正风促干、开放创新，将学习党的创新理论和投身实现中华民族伟大复兴的火热实践结合起来，把爱国之心化为报国之行，在实践锻炼中经风雨、见世面、长才干，以创新创业的勇气和智慧，勇敢追逐梦想，书写“强国有我”的历史担当。

启动仪式现场，学生代表和青年工人代表一起，通过多种形式的讲述，现场分享了他们各自通过实践新工科、新医科、新农科、新文科领域的创新创业项目，扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质的动人故事，充分展现了当代中国青年在实现中国式现代化新征程中勇立潮头、奋发有为的精神风貌。

据悉，2017年，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛期间，开展了首次“青年红色筑梦之旅”活动。6年来，累计已有177万个创新创业团队、813万名“红旅”青年，走进革命老区、贫困地区、城乡社区，用专业知识和创新创业成果，为脱贫攻坚、乡村振兴交出一份沉甸甸的青春答卷，体现了青年一代奉献报国的使命担当、团结向上的进取精神和善作善成的智慧风采。

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