人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油——

西安电子科技大学校长张新亮：以奋斗成就青春梦想

2023年06月15日16:11 | 来源：人民网-教育频道
小字号

2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。 纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月15日电 “祝愿同学们都能在高考中取得满意的成绩，以拼搏为舟、奋斗为楫 ，驶向梦想的彼岸！”2023年高考于6月7日拉开大幕，西安电子科技大学校长张新亮深情寄语高考生。

张新亮介绍，西安电子科技大学诞生于1931年，延续着中国高校最长的红色根脉，老一辈革命家亲切地称呼其为“科学的千里眼、顺风耳”。

张新亮表示，西安电子科技大学积极响应党和国家号令，服务国家重大需求，聚力攻关国家“卡脖子”难题，在通信、雷达、计算机与网络安全、微电子、人工智能、天线与机电耦合等领域产出一批标志性成果，成功应用于北斗、天眼、嫦娥、天问、天和、羲和、奋斗者号等“大国工程”“大国重器”。在国防建设的尖端领域、国家信息化发展的多个制高点上，都凝结着西电人的心血、智慧和汗水。

西安电子科技大学还有一张最亮的名片，就是以“五多”著称的人才培养“西电现象”，即培养出的院士校友多、将军校友多、创业英雄多、航天总师多、所长总工多。除了“叩问苍穹”的包为民、杨孟飞、杨宏、张荣桥等杰出代表，青年学子身上也体现出“西电现象”，毕业生到国家急需重点行业领域就业超过80%、连续8年“互联网+”大赛夺金、3获国际大学生数学建模特等奖、5摘中国研究生创新大赛最高奖……一代代西电人驰而不息、接续奋斗，正在将这张名片打磨得更加鲜亮。

“期待更多青春的你，怀抱梦想走进西电，在以信息智能技术为核心的新一轮科技革命和产业变革浪潮中，迎潮而上，绘就‘西电现象’更瑰丽的新篇章！”张新亮说。（文/郝孟佳、实习生张婉柔；视频剪辑/史新培）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部