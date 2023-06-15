2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。 纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月15日电 “祝愿同学们都能在高考中取得满意的成绩，以拼搏为舟、奋斗为楫 ，驶向梦想的彼岸！”2023年高考于6月7日拉开大幕，西安电子科技大学校长张新亮深情寄语高考生。

张新亮介绍，西安电子科技大学诞生于1931年，延续着中国高校最长的红色根脉，老一辈革命家亲切地称呼其为“科学的千里眼、顺风耳”。

张新亮表示，西安电子科技大学积极响应党和国家号令，服务国家重大需求，聚力攻关国家“卡脖子”难题，在通信、雷达、计算机与网络安全、微电子、人工智能、天线与机电耦合等领域产出一批标志性成果，成功应用于北斗、天眼、嫦娥、天问、天和、羲和、奋斗者号等“大国工程”“大国重器”。在国防建设的尖端领域、国家信息化发展的多个制高点上，都凝结着西电人的心血、智慧和汗水。

西安电子科技大学还有一张最亮的名片，就是以“五多”著称的人才培养“西电现象”，即培养出的院士校友多、将军校友多、创业英雄多、航天总师多、所长总工多。除了“叩问苍穹”的包为民、杨孟飞、杨宏、张荣桥等杰出代表，青年学子身上也体现出“西电现象”，毕业生到国家急需重点行业领域就业超过80%、连续8年“互联网+”大赛夺金、3获国际大学生数学建模特等奖、5摘中国研究生创新大赛最高奖……一代代西电人驰而不息、接续奋斗，正在将这张名片打磨得更加鲜亮。

“期待更多青春的你，怀抱梦想走进西电，在以信息智能技术为核心的新一轮科技革命和产业变革浪潮中，迎潮而上，绘就‘西电现象’更瑰丽的新篇章！”张新亮说。（文/郝孟佳、实习生张婉柔；视频剪辑/史新培）

(责编：李依环、熊旭)