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“2023年高校招生”系列报道

西安电子科技大学：电子与信息特色鲜明优势突出，培养“信息尖兵、强国先锋”

郝孟佳 郑舒怡（实习生）
2023年06月16日10:52 | 来源：人民网-教育频道
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2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

西安电子科技大学坐落于十三朝古都陕西西安。学校建校后先后于江西瑞金、陕西延安、河北获鹿河北张家口等地办学，1958年迁址陕西西安，1960年更名为中国人民解放军军事电信工程学院，1966年转为地方建制，1988年定名为“西安电子科技大学”。

学校是以电子与信息学科为主，工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学，隶属于教育部，是国家“优势学科创新平台”和“211工程”重点建设高校之一、是全国首批9所设有国家示范性微电子学院、首批9所设有国家集成电路人才培养基地、首批7所设有一流网络安全学院、首批33所设有特色化示范性软件学院高校之一。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

西安电子科技大学：学校前身是1931年，诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校，作为长征路上办学的两所学校之一，老一辈革命家亲切地称呼学校为“科学的千里眼、顺风耳”，也曾为西电题词：“全心全意为人民服务”，这是西电一贯秉承的办学宗旨。

多年来，西电与共和国同向同行，开创了我国电子与信息学科专业先河，上世纪60年代就创造了电子信息领域多项全国第一的科技成果。进入新时代，服务国家重大需求，聚力攻关国家“卡脖子”难题，在通信、雷达、计算机与网络安全、微电子、人工智能、机电与天线耦合等领域产出一批标志性成果，成功应用于北斗、天眼、嫦娥、天问等国家重大工程。在国防建设的尖端领域、国家信息化发展的多个制高点上，都凝结着西电人的心血、智慧和汗水。

谈到优势学科与特色专业，学校聚力电子与信息领域，致力于为党和国家输送“信息尖兵、强国先锋”，着力打造特色鲜明的一流学科体系，在第五轮全国一级学科评估实现全面进步，优势学科领先地位持续巩固，电子科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全、计算机科学与技术、机械工程等学科始终保持强大的发展动力和竞争优势。学校建有国家级特色专业14个、一流本科专业35个。

建校92年来，学校先后为国家输送了32万余名优秀人才。西电还有一张最亮的名片，就是以“五多”著称的人才培养“西电现象”，即培养出的院士校友多、将军校友多、创业英雄多、航天总师多、所长总工多，如“叩问星辰”的包为民、杨孟飞、杨宏、张荣桥等航天总师杰出校友。西电人一代接一代为国家建设和社会进步做出了重要贡献。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些新的变化、新的亮点？

西安电子科技大学：2023年，西电本科招生总计划增加到了5530人。今年继续面向全国进行大类招生，以通识教育和专业基础教育为核心，实施学生大类培养，提升学生社会责任感、创新精神和实践能力。

根据经济社会发展需求，学校不断优化调整学科专业，主要有两个变化：

一是电子信息类和计算机类两个新工科一流人才培养创新实验班，面向全国多省市地区进行招生，总人数增加到了160人。两个试点班大类，聚合了电子信息和计算机优势学科专业中的教学改革实验班、计算机一流拔尖人才培养实验班、图灵人工智能科学实验班。今年，学校在计算机类创新实验班新增了网络空间安全实验班。以上试点班都是采取单独编班，打通本硕博贯通式培养，选拔培养一批勇攀科学高峰的电子信息与计算机拔尖人才。

二是充分发挥学校电子与信息学科特色鲜明优势，细分大类专业培养方向，助力学子做好生涯规划，将原有的电子信息大类专业优化为电子信息类（通信、电子信息、微电子）方向和电子信息类（电子科学、信息物理、空天信息）方向两个大类，也就是在去年“9+5+2”的基础上，形成了今年“10+5+2”的大类招生格局，就是10个招生大类，5个特殊专业和2个新工科试点班。

10个大类分别是：电子信息类（通信、电子信息、微电子），电子信息类（电子科学、信息物理、空天信息），计算机类，自动化类(智能制造及智能测控)，管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)，数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)，生物医学工程类(电子信息交叉融合班)，材料类(电子信息材料与微纳器件)，中国语言文学类(新人文学科与电子信息交叉融合培养)和外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)。

5个专业分别是：通信工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)、大数据管理与应用(中外合作办学)、录音艺术(艺术类)和运动训练专业。

值得一提的是，西电的三个中外合作办学项目专业都非常好，目前面向安徽、广东、河北、河南、辽宁、山东、山西、陕西等8个省招生，也值得考生和家长朋友们重点关注。

人民网：请您介绍一下学校的深造就业情况

西安电子科技大学：西电是国家电子信息领域高级人才培养的摇篮。近三年，学校毕业生就业工作稳步推进，研究生毕业去向落实率，始终保持在99%左右，本科生毕业去向落实率保持在95%左右，2022届毕业生总体毕业去向落实率达到96.5%。学校整体就业率位居部属高校前列，对于需要就业的困难群体毕业生，学校还保证了100%帮扶就业。

学校毕业生积极服务国家重点需求，毕业生到国家战略导向单位就业超过千人规模，就业层次高。据多家媒体报道，到华为就业的毕业生，近三年均位居高校第一，互联网标杆企业（BAT）就业的人数位居全国高校前列。从地域来看，学生在北、上、广及长三角、珠三角等发达地区就业比例高，当然在国家振兴西部战略发展的引领下，西电学子主动服务西部，就业人数逐年上升，就业单位也多为通信等领域的大型国企、科研院所、行业领军企业以及外企。学校连年被评为全国“就业最受欢迎奖”“最佳高校就业典范奖”。

在学生深造方面，学校近年总体保研比例基本在20%以上，试点班更是有机会达到50%。近三年，学生通过保研、考研及出国读研等方式进行深造的比例达到50%以上。

学校的通信、电子、计算机、微电子、人工智能及网络安全等专业在社会上的岗位需求极高，还有一些属于国家目前的紧缺专业，学校在这方面的专业优势非常明显，就业前景好，就业呈现供不应求的现象。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

西安电子科技大学：考生在填报志愿过程中，需要关注以下几点：

一是匹配位次。出分后要注意收集、对比心仪高校近三年的录取最低位次。同时，要了解理想高校的招生简章，这个一定要仔细研究，是否有专业极差、进档不退档等额外要求。西电的各个专业间没有专业级差，而且可以明确承诺考生报考服从调剂时提档不退档！大类招生给学生们更多选择专业的机会，西电新生从入校开始，就有特色试点班选拔、大类分流、跨大类转专业超过3次选择专业的机会。

二是专业选择方面。要综合考虑个人志趣、专业人才培养的特色、本硕博贯通培养的闭环体系、专业竞争力以及深造情况等因素。

三是平行志愿。在填报志愿的过程中“冲梦想”“稳理想”“保未来”，最好形成一个梯度，前面可以冲一冲梦想学校，后面填的学校要稳一些。

(责编：李依环、熊旭)

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