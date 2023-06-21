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中国石油大学（北京）克拉玛依校区举行2023届留疆毕业生出征仪式

2023年06月21日18:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月21日电 （记者孙竞）日前，“到祖国最需要的地方去”留疆毕业生出征仪式暨三校学生扎根边疆立志签名活动在中国石油大学（北京）克拉玛依校区举行。来自中国石油大学（北京）克拉玛依校区、新疆第二医学院和克拉玛依职业技术学院毕业生及在校生代表200余人参加了活动。

出征仪式现场。中国石油大学（北京）克拉玛依校区供图

记者了解到，今年，中国石油大学（北京）克拉玛依校区共有187名毕业生选择在新疆基层就业，占签约就业学生人数的47.3%。中国石油大学（北京）克拉玛依校区党委副书记、副校长刘坚在发言中充分肯定了毕业生们不畏艰难险阻、勇担时代使命、到祖国最需要的地方建功立业的人生选择。他表示，校区始终把大学生就业工作摆在突出位置，深深熔铸学生家国情怀，引导学生了解新疆、喜欢新疆、留在新疆、扎根新疆。

立志签名活动。

立志签名活动。中国石油大学（北京）克拉玛依校区供图

据悉，自2016年招生办学以来，中国石油大学（北京）克拉玛依校区扎根祖国边疆，坚持服务国家能源安全战略、服务“一带一路”倡议、服务新时代党的治疆方略、服务新疆经济社会发展，逐步形成具有中石大特色的就业育人新模式。学校近四年签约学生中超过6成学生选择在西部就业，近四年签约就业学生中近一半学生选择在新疆基层工作，留疆就业学生中约八成为疆外生源学生。

(责编：李依环、熊旭)

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