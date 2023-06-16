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北京高考评卷工作预计24日结束 高考成绩25日公布

2023年06月16日19:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月16日电 （记者孙竞、崔新耀）北京市2023年高考已于6月10日结束，记者从今天举行的高考评卷媒体开放日活动上获悉，北京高考评卷工作已于8日开始，预计24日结束。期间，全市组织1520名教师，在北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京工业大学等6个评卷点进行评阅。

记者在位于清华大学的数学评卷点看到，现场实行封闭式管理，所有人员须凭有效证件入场。入口处设立了安检门与手持扫描仪等设备，实行严格安检。北京教育考试院副院长周玉玲介绍，高考评卷场所采取公安人员值守、昼夜值班巡逻等措施确保安全，要求每班值班人员不得少于3人，严禁无关人员进入评卷场所。

位于清华大学的2023年北京市高考数学评卷点。人民网记者崔新耀 摄

为确保评卷工作的安全准确，北京市严格评卷工作程序。答题卡扫描后，采取加密手段隐藏考生信息。客观题由评卷系统自动识别选项并根据标准答案直接评分。对主观题图像按题切块后，通过评卷系统随机分发到相关评卷教师账号，每名评卷教师只负责分发题目评阅，无法看到考生整张试卷。正式评卷前，学科评卷组组织全体评卷教师进行业务培训，使每名教师掌握评分标准和评分细则，防止出现偏宽、偏严或宽严不一的现象。

在评卷过程中，各科目试题全部实行“背靠背双评”，对双评超过阈值的再进行三评或者四评。评卷专家每天对评卷质量进行一定比例的抽检，对经过三评或者四评的仲裁卷全部进行复查，确保每份答卷的评判科学客观、公平公正。各科目评阅结束后，组织专人对评卷数据进行专项复核，采取两套系统背靠背校验，依照规定程序、步骤对各个环节逐一排查，确保成绩信息的准确可靠。

清华大学评卷点

位于清华大学的2023年北京市高考数学评卷点。人民网记者崔新耀 摄

清华大学评卷点负责人介绍，今年北京参加高考人数有所增加，数学评卷份数相比去年有所增长。数学评卷点评卷老师结构优化，其中大约一半来自清华大学，其余评卷人员为各区教研员及一线骨干教师。除了选择题40分由机器判卷之外，其余110分都在数学评卷点进行评阅。截至目前，评卷点评阅部分的110分，经复核已出现满分。

今年北京高考语文评卷点仍设立在北京大学。语文评卷组专家介绍，今年的评卷阵容比较强大，中学教师和教研员中，特级教师12人，市级学科教学带头人和骨干教师12人，区级学科教学带头人和骨干教师70人。截至目前，尚未出现大作文满分试卷，但47分以上的高分作文已出现多篇。

据介绍，北京市将于6月25日中午前发布考生高考成绩，同时发布各批次录取最低控制分数线和全市考生分数分布表。6月27日8时至7月1日17时，统考考生填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。北京市2023年本科批次录取将于7月6日至21日进行，专科志愿填报将于7月21日至22日进行，专科批次录取将于7月23日至29日进行。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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