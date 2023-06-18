原标题：浙江高校校长毕业致辞：“内卷”狭隘 要读书破万“卷”

中国计量大学校长徐江荣 中国计量大学供图

“1200多年前杜甫名句‘读书破万卷’，21世纪有一个新解：读书破万‘卷’！”“‘内卷’是‘内卷’，竞争是竞争，同行之间的合理竞争不是‘内卷’。”

6月16日晚，中国计量大学举行2023届毕业典礼暨学位授予仪式，典礼现场，中国计量大学校长徐江荣以《超越“内卷”奔未来》为题，与毕业生们共同探讨“内卷”话题。

徐江荣寄语全体毕业生，要面向未来，超越盲目的“内卷”。要时常提醒自己，为什么出发、要到哪里去、怎么去，不盲目地跟着别人“卷”或跟着别人“躺”。

中国计量大学举行2023届毕业典礼暨学位授予仪式 中国计量大学供图

徐江荣认为，毕业生要胸怀天下、平视世界，超越狭隘的“内卷”。要立大志、明大德、担大任，在面向全球、通向未来中塑造新主体，在变革中重新觉醒为社会的主体，面对未来的不确定性，拿出当代青年的担当、发出青年的声音、贡献青年的智慧。要静心追求、精神富有，超越物质的“内卷”。

“只有多读书、读好书，你的灵魂才跟得上你的躯体！读书破万‘卷’！”徐江荣校长勉励大家，要努力实现积极自由和精神富有，积极自由需要精神的高度，需要道德上的自律、精神上的丰盈、品格上的谦和，而实现精神富有最优的途径是多读书、读好书。

当天，毕业生们获得了学校专门定制刻有各自姓名的铜权印章。印章正面镌刻学校正大门图案，背面镌刻“精思国计 细量民生”校训，底部以小篆字体镌刻毕业生名字，配以长方形木质底座，寓意深刻又有收藏价值。

毕业典礼当天，徐江荣与毕业生们共进晚餐。他还不忘告诫同学们：“希望大家不要在情绪时间里下结论，要在生命时间里多干事，用历史时间维度思考问题。”(谢盼盼 宓卓慧 王洋)

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