人民网北京6月13日电 （记者郝孟佳）12日，教育部在兰州召开新时代振兴中西部高等教育工作会暨教育强国战略咨询会。为加快推动中西部高等教育创新发展，进一步凝聚共识、汇聚合力，以教育强国支撑中国式现代化建设，大会发布了《全面振兴中西部高等教育“兰州倡议”》（以下简称倡议）。

倡议指出，要顺应时代大势、找准方位坐标、扛起使命任务，将全面振兴中西部高等教育的生动实践与教育强国建设、民族复兴伟业紧密结合在一起，从全局谋划一域、以一域服务全局，推动高等教育与区域发展深度融合，为服务经济社会发展、国家安全稳定、民族团结进步和文明交流互鉴作出新的贡献，奏响强国有我、同心奋进的时代强音。

要科学把握我国高等教育普及化深入发展的趋势和规律，坚持特色发展，加强个性化培养。要转变发展观念、创新发展模式，从自身发展的小逻辑向服务经济社会发展大逻辑转变，从被动接受“输血”向主动自我“造血”转变。要主动适应新技术和产业变革，以数字化赋能高等教育创新，促进办学资源汇聚和要素流动，构建中西部高等教育发展新范式。

要以服务面向相依、学科专业相近、地缘相邻、办学历史相亲为纽带，建立高校和学科专业联盟，推动区域高校集群发展，更好发挥高等教育“集聚—溢出效应”，支撑和引领中西部高质量发展。

倡议还提出，要建强一流学科专业、培养一流人才、打造一流师资和平台。要推动教育科技人才工作一体化发展，完善多元协同机制，深化国际合作交流，形成区域特色鲜明、类型多样互补、引领作用强劲的中西部高等教育发展和开放新格局，打造世界重要人才中心和创新高地。

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