郝孟佳 郑舒怡（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

山东大学是一所在国内外具有重要影响力的教育部直属重点综合性大学，是“985工程”“211工程”重点建设大学，是世界一流大学建设高校。山东大学前身是1901年创办的山东大学堂，被誉为中国近代高等教育起源性大学，历史上曾有“文史见长”和“生物学科远东第一”的美誉，众多杰出人士在山大求学或任教，建校120多年来，为国家培养了60余万各类优秀人才。

人民网：请您简要介绍学校的优势和特色专业

山东大学：学校拥有众多优势特色专业，如基础学科的数学与应用数学、物理学、化学、生物科学等；社会科学类的经济学、金融学、财政学、法学、行政管理等；医科的临床医学、口腔医学、预防医学等；工科的材料类、土木类、能源类、电子信息类、计算机和软件工程等。

为服务国家战略和经济社会发展需求，近几年山大增设17个战略新兴专业，如人工智能、新能源科学与工程、储能科学与工程、生物医学科学、智能医学工程、智能制造工程等，形成了山东大学“优特新”的本科专业体系。

作为一所综合性大学，山东大学具有从本科到博士的完整人才培养体系，覆盖了文理医工11大学科门类，其中97个本科招生专业，包含74个国家一流专业。

山东大学地处山东省，在济南市、青岛市和威海市设有校区，共8个校园，各具特色，一体发展。总占地面积8000余亩，在校生近7.2万余人，其中本科生4.1万余人，研究生近3万人，专任教师5182名，各类高层次人才800余人，具有6000余门本科课程，拥有众多省部级重点实验室和多所高水平直属附属医院。学术基本面进入国内高校第一方阵，整体实力及主要办学指标进入或接近世界200强。

山东大学始终秉承“为天下储人才，为国家图富强”的办学宗旨，深入践行“学无止境，气有浩然”的校训精神，致力于培养最优秀的本科生和最具有创造力的研究生。山大学生具有基础扎实、作风朴实、工作踏实的优良品质，广受社会各界的赞誉。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

山东大学：2023年，学校招生政策与往年基本一致，部分政策做了优化与调整。

在招生规模上，面向全国所有省份招收10250名本科生，分别按10422（校本部，含济南和青岛校区）、19422（威海校区）两个代码进行招生，考生分别报考，分别录取，学校统一颁发样式一致的本科毕业证和学位证。其中校本部招收7250人，威海校区招收3000人。

在招生专业方面，学校根据“宽口径、厚基础”的培养理念，实行按学院招生，即同一个学院内，按一个专业类或两个专业类招生，对于不适合按类招生的专业，直接按专业招生。因此，2023年，学校一共有49个招生专业（类），包括27个招生类和22个单独招生专业。2023年，学校新增两个新文科专业，分别是“国际组织与全球治理”和“国际新闻与传播”，均采用校内选拔方式招生，这两个新专业皆为积极面向国家战略需求的多学科交叉融合新文科专业。

在招生类型方面，除普通类之外，还包括绝大部分特殊类型招生，如强基计划、综合评价招生、国家专项计划、高校专项计划、外语保送生、艺术类、体育类、非西藏生源定向西藏就业，新疆西藏内地班，中外合作办学，少数民族预科班等。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

山东大学：学校的录取原则充分保障考生利益，要点如下：

学校认可全国性高考加分项目，最高不超过20分；该加分在投档、分专业时均适用。

学校按照平行志愿投档的批次，对于体检合格、专业服从调剂的考生进档后不退档。

学校按照进档考生的投档成绩和专业志愿安排考生录取专业，专业分配时按照“分数优先”原则进行，各专业志愿之间无级差。在专业招生规模允许的范围内，学校将根据考生专业志愿情况适度调整专业招生计划安排，以便更好的满足考生志愿。

在投档成绩相同的情况下，学校按相应省份同分比较规则录取；对没有明确同分比较规则的省份，依次优先录取高考实考分高者、高考语文加数学成绩高者、高考语文成绩高者、高考外语成绩高者，直至计划录满为止。

录取时，往届生和应届生无差别，所有招生专业无男女生比例限制。

山东大学护理学专业只招收有该专业志愿的考生，入校后不得转入其他专业学习。强基计划、艺术类、体育类、高水平运动队、非西藏生源定向西藏就业等类型录取的考生，入校后不得转入其他专业学习；外语类保送生不得转入非外语类专业学习；中外合作办学专业考生不得转入非中外合作办学专业学习。

考生报考的时候最重要的是符合体检要求，尽可能服从调剂。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

山东大学：最重要的是选学校、选专业、选培养、选发展。

山东大学致力于培养最优秀的本科生。构建了“通识教育、拔尖教育、创新创业教育”三位一体本科人才培养体系和“3M+6C”的特色人才培养模式，全面推进因材施教。每一位学生都能找到最适合自己的培养模式。

“3M”指主修专业，辅修专业和微专业，主修专业是学生主修的学士学位或双学位专业；还可以跨学科门类或跨专业类辅修第二学士学位；或者是参加山东大学首创的微专业项目。

“6C”是指6种类型的特色班，包括基地班、拔尖班、卓越班、菁英班、实验班、强基班。基地班是指六个国家级基地班，包括潘承洞数学基地班、王淦昌物理基地班、邓从豪化学基地班、童第周生物基地班、闻一多文学基地班、曾呈奎生命基地班；拔尖班是山东大学面向理文医工设立的泰山学堂、尼山学堂、齐鲁医学堂、崇新学堂、经世学堂和钱七虎学堂六大学堂；卓越班是分别卓越工程师、卓越医生、卓越法律人才和卓越新闻传播人才实验班。菁英班是山东大学与中科院各科研院所共同建设的，包括进行科教协同育人的11个实验班；“四新”实验班包括新文科实验班、新工科实验班、新医科实验班。强基班是为强基计划学生单独编的实验班，为服务国家战略，招收一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养，实行本硕博衔接培养模式。这些特色班都有独立的培养方案，配备雄厚的师资力量，提供一流的培养环境和条件，特别是保研率高于普通班。考入山大的同学，除了特别情况，都有机会参加特色班选拔。

为贯彻落实以学生发展为中心和因材施教的教育理念，本科生在大一下学期和大二上学期各有一次转专业机会。实行“转出无限制，转入有要求”的方式，除部分特殊类型考生外，学校不再统一规定其他报名条件；取消了学校统一组织的资格考试，学生可自由申请，由各学院自主确定选拔方式、考核内容及录取标准，在规定时间段内完成选拔录取工作。近几年，转专业申请人数约700余人，转专业录取率均超60%。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

山东大学：学校致力于打造多层次、多样化的奖励体系。据统计，上一年度共为3.8万余优秀学生发放各类奖学金达5800万元左右。同时，学校还构建了“济困、励学、厚德、强能”的扶助体系，开展实施添翼工程，包括心灵力量、阳光心态、学业导航、实践体验、就业无忧等五大模块35项培训课程的系列助学育人培训项目，至今已有3万余名家庭经济困难的学生从中受益。

本科毕业生的毕业去向主要是境内外深造（境内升学、境外留学）和签约工作。本科生境内升学和出国（境）率为52%以上，毕业生境内升学的主要去向是国家重点高校和科研单位，录取人数较多的有：山东大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院大学、南京大学、清华大学等。本科毕业生境内签约工作率为44%左右，毕业生就业主要去往国民经济重要行业和关键领域的国企、大型金融机构、重要医疗卫生单位、国家和地方重点院校、重点科研单位、主流媒体、党政机关和人民军队，以及其他具有行业优势地位或快速成长的民营企业、三资企业。

(责编：李依环、熊旭)