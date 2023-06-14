原标题：扎根中国大地 建设世界一流大学

近日，北京师范大学启动科研大讨论活动。

这将是一场从4月持续到10月的大讨论。“有组织科研与自由探索相结合的科研组织策略”“完善科研评价机制”“基础理学发展与振兴路径”……为破解科研高质量发展的瓶颈问题，进一步瞄准国家重大需求和科学前沿，北京师范大学将坚持问题导向，围绕多个讨论主题形成行动方案，为加快推动学校科研工作高质量发展奠定坚实的基础。

开展科研大讨论是北京师范大学在推动主题教育深入开展的关键时刻作出的重要部署。立足建校120年新起点，面向党和国家对构建哲学社会科学自主知识体系、加快推进高水平科技自立自强的新要求，总结过去的经验，谋划未来的发展，正当其时。

北京师范大学党委书记程建平强调，要以科研大讨论为契机，把“四个面向”转变为学校的科研指向、学科的科研秩序和教师的科研自觉。

前不久，中国人民大学举办创新高地成立仪式，其中新成立了14家科研机构。

目前，中国人民大学已通过了包含打造首批新型智库、创新高地、创新基地等内容的《中国人民大学科研机构改革提升总体方案》，将建设首批智库平台8个、创新高地16个、创新基地22个。

该校在全面深入推进主题教育过程中，对研究机构进行了全面梳理。在充分调研的基础上，以“敢为天下先”的魄力打造“独树一帜”的中国人民大学研究机构新格局。

中国人民大学党委书记张东刚表示，“把人民大学打造成为我国人文社会科学研究和教学领域的重要人才中心和创新高地”是习近平总书记对学校沉甸甸的政治嘱托和殷切希望，新成立14个人文社会科学领域研究机构是学校深入贯彻习近平总书记重要讲话精神的关键举措。他强调，各研究机构要以中国为观照、以时代为观照，拿出真本事，创造好成果，通过原创性的思想贡献切实建构中国自主的知识体系。

“如何用习近平总书记关于教育的重要论述引领人才培养改革创新”“全面提升拔尖创新人才培养能力，汇聚壮大一流人才队伍”……在多种形式的主题教育中，“育人”都是北京理工大学关注的话题。

北京理工大学党委书记张军强调，要深入研讨如何进一步提升人才培养的能力。他指出，创新是教育、科技、人才一体化发展的“最大公约数”，要抓住创新这个“牛鼻子”，重点抓好三方面工作。一是强化育人为本、以教为先。引导带动教师群体牢记“国之大者”，肩负“为党育人、为国育才”使命任务，不断深化科教融合育人。二是强化改革驱动、创新制胜。面向基础学科建设和拔尖创新人才培养，深化书院学院协同育人培养改革、本研贯通创新人才培养改革，建好拔尖创新人才培养试验区，全力打造“教育、科技、人才”三位一体、深度融合的北理工人才培养新范式。三是强化人才引领、激发活力。强化高水平科研对教育教学的反哺支撑，构筑人才队伍建设“新高地”，为培养造就大批拔尖创新人才注入强大动力。

5月22日上午，北京理工大学校领导班子读书班成员赴学校东黄城根办学旧址开展主题教育专题党日活动。大家表示，要赓续传承伟大建党精神，坚定走好新时代“红色育人路”的赤诚初心。

（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、孙竞)