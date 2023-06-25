制图/霍雨佳

人民网北京6月25日电 据山东省教育厅消息，今天，山东省2023年普通高校招生各批次各科类录取最低控制分数线发布。其中，普通类中，特殊类型招生控制线520分、一段线443分、二段线150分。（李依环、实习生张婉柔）

山东省2023年普通高校招生各批次各科类录取最低控制分数线

普通类

特殊类型招生控制线520分，一段线443分，二段线150分。“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线为393分。

艺术类

文学编导类、播音主持类、摄影类本科文化控制线443分，美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类本科文化控制线332分，舞蹈类、戏剧影视表演类、服装表演类本科文化控制线287分；专科文化控制线150分。独立设置的艺术院校和参照执行的艺术类专业，由院校自主划定本科文化控制线。

体育类

一段线587分；二段线480分。

高水平运动员文化录取控制线为普通类一段线。其中在教育部“阳光高考”平台公示可享受65%优惠分值的考生，按普通类一段线的65%、即287分执行。

(责编：郝孟佳、熊旭)