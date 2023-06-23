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2023年宁夏高考分数线公布：文史一本488分、理工一本397分

2023年06月23日11:23 | 来源：人民网-教育频道
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制图/汪晓波

制图/汪晓波

人民网北京6月23日电 据宁夏教育厅消息，宁夏2023年普通高等学校招生各批次录取控制分数线今天公布：本科一批文史类488分、理工类397分；本科二批文史类421分、理工类340分。（李依环 、实习生郑舒怡）

宁夏回族自治区2023年普通高等学校招生各批次录取控制分数线

一、文史类

（含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划和军事类、公安类院校或专业）

第一批本科院校录取控制分数线488分

第二批本科院校录取控制分数线421分

高职（专科）录取控制分数线150分

二、理工类

（含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划和军事类、公安类院校或专业）

第一批本科院校录取控制分数线397分

第二批本科院校录取控制分数线340分

高职（专科）录取控制分数线150分

三、体育类

文史类体育

第一批本科院校录取控制分数线469分

第二批本科院校录取控制分数线390分

高职（专科）录取控制分数线150分

理工类体育

第一批本科院校录取控制分数线397分

第二批本科院校录取控制分数线331分

高职（专科）录取控制分数线150分

四、艺术类

文史类艺术

艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线294分

艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分

高职（专科）艺术专业录取控制分数线150分

理工类艺术

艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线238分

艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分

高职（专科）艺术专业录取控制分数线150分

(责编：郝孟佳、熊旭)

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