人民网北京6月23日电 据吉林省教育考试院消息，今天，2023年吉林省普通高考本专科各批次录取最低控制分数线公布，其中本科一批文史类485分、理工农医类463分；本科二批文史类341分、理工农医类292分。（李依环、实习生郑舒怡）

2023年吉林省普通高考本专科各批次录取最低控制分数线

一、本科各批次录取最低控制分数线

（一）文史类

1.重点本科（第一批）

最低控制分数线为485分。

2.普通本科（第二批）

最低控制分数线为341分。

（二）理工农医类

1.重点本科（第一批）

最低控制分数线为463分。

2.普通本科（第二批）

最低控制分数线为292分。

（三）体育类

1.文科体育类本科

最低控制分数线为296分。

2.理科体育类本科

最低控制分数线为268分。

（四）艺术类

1.教育部批准的独立设置的本科艺术类院校，由学校自行划定录取分数线。

2.文科艺术类本科

最低控制分数线为256分。

3.理科艺术类本科

最低控制分数线为219分。

二、专科各批次录取最低控制分数线

1.普通（文史、理工）专科录取最低控制分数线为150分。

2.体育类（体育文、体育理）专科录取最低控制分数线为130分。

3.艺术类（艺术文、艺术理）专科录取最低控制分数线为105分。

(责编：郝孟佳、熊旭)