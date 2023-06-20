人民网北京6月20日电 “我代表学校向正青春的你们发出诚挚的邀请，期待大家成为新西工人，在促进国家科技自立自强和献身国防事业中实现自己的人生价值。”2023年全国高考已经落幕，各地高考成绩将于近期陆续出炉。日前，西安工业大学校长赵祥模通过人民网向广大高考生发出邀请。

赵祥模介绍，西安工业大学是陕西省重点建设的高水平大学，是陕西省“国内一流学科建设高校”，是教育部“卓越工程师教育培养”高校，是国家“兵工七子”成员之一，是我国兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校。

赵祥模表示，长期以来，西安工业大学秉承“质量立校、特色兴校、创新活校、人才强校”的办学思路，担当人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的重要使命，已经成为国家经济社会发展的中坚力量，正努力向建设特色鲜明、影响广泛的国内一流高水平大学的目标稳步迈进。

“走进西安工业大学，我们将带领你们追求科学真理、培养创新思维、开拓学术视野，用实干夯实基础、用奋斗积蓄力量、用坚持筑牢根基，让青春在为国家、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。”赵祥模说。（李依环、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)